夫の退職金は2200万円。でも「老後はこれじゃ足りないかも」と言われました。この金額だと実際どんな暮らし向きになるのでしょうか？

退職金にかかる税金をチェック

退職金には、税金がかかります。退職金のすべてを老後資金として使えるわけではないので、注意が必要です。

課税対象額は、退職金から退職所得控除を差し引いた残額の2分の1です。なお、控除額は勤続年数により異なります。勤続年数が20年以下の場合は40万円×年数（最低80万円）、同20年超の場合は800万円＋70万円×（勤続年数－20年）です。

では、退職金2200万円で勤続年数が30年の場合、税金と手取り金額はどうなるのでしょうか。計算してみましょう。



・退職金控除額＝800万円＋70万円×10＝1500万円

・退職所得金額＝(2200万円－1500万円)÷2＝350万円

・所得税＝350万円×20％－42万7500円＝27万2500円

・復興特別所得税＝27万2500円×2.1％≒5700円

・住民税＝350万円×10％＝35万円

・合計≒63万円

つまり、2200万円で勤続30年なら約63万円の税負担となり、手取りは約2137万円となります。実際に、自分がもらえる退職金から、税金額を計算してみましょう。



毎月かかる生活費をチェック

次に、退職金で老後に何年間生活ができるかを計算してみましょう。この計算をするためには、老後に毎月必要となる生活費を把握しておく必要があります。

例えば、夫婦2人で毎月30万円の支出をしていると仮定しましょう。そのうち、月15万円分は年金でカバーし、残りの15万円は退職金を元手資金とします。

単純に計算すると、退職金の手取り約2140万円では、約143ヶ月（2140万円÷15万円）、つまり12年弱で使い切ることとなります。

退職金と年金だけでは、夫婦2人で12年弱しか生活できません。65歳で老後生活をスタートすると、77歳で老後資金が底をつくことになります。退職金がなくなった後は、年金だけで生活していかなければいけません。



老後資金はどうやって確保する？

今回ご紹介したケースでは77歳でお金が足りなくなるので、退職金2200万円と年金だけでは、十分な老後資金があるとはいえません。そのため退職金以外に、老後のためにお金を確保する必要があります。以下の方法で、お金を準備していきましょう。



・退職まで時間がある場合は、収入を増やすことができないか検討する。また、少しでも貯蓄を増やす

・退職しても、再雇用制度を活用したり、パートで働いたりと収入を得る

・老後は毎月の支出額を減らす

・現在ある貯金の一部を資産運用に回す

毎月30万円の支出をするという、現役世代と同じような老後生活を送るためには貯蓄も必要です。例えば、夫婦2人で85歳くらいまで元気に生活するために、退職金以外に少なくとも2000万円程度の貯金をしておく必要があります。さらに、老後は今まで以上に医療費がかかるなど、万が一のときの出費も見積もる必要があります。

「退職金と年金があるから老後の生活は大丈夫」ということは決してありません。具体的に老後のマネープランを計算して、生活をイメージしておくことが大切です。



まとめ

今回は、老後資金がいくら必要になるのか、退職金以外にいくら貯金が必要なのかなどをご紹介しました。今回の内容を参考にしながら、みなさんも退職間近になって慌てることがないように、早め早めに老後資金を準備するようにしましょう。



