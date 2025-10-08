2026年登場予定のグローバルSUV

日産自動車は10月7日、グローバルSUVラインナップの最新モデルとして、インド日産で生産予定の『テクトン（TEKTON）』のデザインを一部公開した。

【画像】マイクラ、パトロール、キャシュカイ、N7など、日産の海外向けモデル 全73枚

このテクトンは、インド日産の『ワン・カー、ワン・ワールド（One Car, One World）』戦略基づく第2弾となるSUVで、CセグメントSUVの革新モデルとして位置づけられている。



10/7に日産が公開した、2026年にインドで登場予定のSUV『テクトン』のティーザー画像。 日産

正式な発表と発売は2026年を予定しており、ルノーグループとの協業のもと、チェンナイのRNAIPL工場で生産され、インド市場での販売に加え、同国よりの輸出も計画されている。

新型日産テクトンは、インド市場における日産の市場プレゼンス強化と、製品ラインナップ拡充の中心的なモデルとして期待されている。

パトロール譲りのデザイン

テクトンは、日産SUVのフラッグシップモデル『パトロール』からインスピレーションを受けたデザインが最大の特徴である。力強さと高い信頼性、プレミアムなクラフトマンシップ、そして先進的なテクノロジーが融合した1台である。

フロントは力強さを象徴するボンネットと『パトロール』を彷彿とさせる特徴的なC型ヘッドライトシグネチャーを採用する。



それらが堅牢なロアバンパーと組み合わされることで、車格を超えた堂々とした存在感を演出している。

サイド部はひと目で『テクトン』とわかるシルエットをもち、フロントドアには『ダブルC』型のアクセントと、ヒマラヤ山脈に着想を得た山並みのモチーフが組み込まれている。

リアには横一文字に点灯する鮮やかな赤色のイルミネーションバーがC型テールランプをつなぐことで、堅牢さを強調している。

『テクトン』の名に込められた想い

モデル名の『テクトン』はギリシア語で『職人・建築家』を表している。

この名称には、卓越した技術力と優れたパフォーマンス、そして独自のデザインアイデンティティを備えたプレミアムCセグメントSUVとしてとしての想いが込められている。



日産はテクトンを、キャリアや情熱、ライフスタイルを通じて『自らの世界を形づくる』ユーザー層をターゲットとしているという。

同社のグローバルデザイン担当執行職のアルフォンソ・アルバイザ氏は、テクトンのデザインと品質はまさに日産のSUV DNAの真髄を体現しており、グローバルで新たなベンチマークとなるモデルであると語っている。