持ち歩く、まとめる、使いこなす。縦型ウォレット【ロゴスパーク】の財布がAmazonに登場中‼
軽くて、賢い。収納力で選ぶ、お財布ショルダー【ロゴスパーク】の財布がAmazonに登場!
ロゴスパークの財布は、縦型設計でスマートに持ち運べるウォレットポーチ。軽量かつシンプルなデザインで、アウトドア・旅行・フェスなどのアクティブなシーンに最適。
サイズは約W15×H18×D1.5センチメートル、重さ約140グラム。メインポケット2つ、カードポケット6つ、コインポケット、サイドポケット、背面ポケットなどを備え、収納力に優れた構造。BOX型の小銭入れは大きく開き、中身が見やすく取り出しやすい。
取り外し可能なショルダーストラップ付きで、ポシェットとしてもバッグインバッグとしても使える。グレー・カーキ・ネイビー・オレンジなど落ち着いたカラー展開で、男性向けギフトにもおすすめ。
日常使いから旅先まで、機能とデザインを両立した頼れる一品。
