元乃木坂46・中田花奈“解放感あふれる艶姿”披露 『週刊SPA!』に登場
元乃木坂46で、現在はタレント兼プロ雀士として活動する中田花奈（30）が、7日発売の『週刊SPA!』（10月14・21日合併号／扶桑社）に登場する。
【写真】誘ってる!?丸尻あらわの中田花奈
誌面の「美女地図」企画に登場した中田が今回表現するのは、仕事に疲れた主人公。自分を見つめ直すために訪れたリゾートで、心を解き放つような解放感に満ちた艶やかな姿を披露している。撮影では、穏やかな表情から挑発的な視線まで、多彩な表現で“今の中田花奈”を写し出した。
1994年8月6日生まれ、埼玉県出身。乃木坂46を卒業後は、タレントとしてバラエティー番組や麻雀関連番組などに出演する一方、プロ雀士としても活動。自身がオーナー兼店長を務める麻雀カフェ「chun.」を経営するなど、多方面で活躍している。
同号には、グラビアン魂に月花めもり、さらに癒やし系美女・生田ちむとのゲーム企画も掲載している。
