【写真】小泉八雲・セツ夫妻の肖像

出雲の学校へ赴任

ヘルン（ハーン）が日本に参りましたのは、明治23年の春でございました。ついて間もなく会社（※）との関係を絶ったのですから、遠い外国で便り少ない独りぽっちとなって、一時は随分困ったろうと思われます。

出雲の学校へ赴任することになりましたのは、出雲が日本で極古い国で、いろいろ神代の面影が残っているだろうと考えて、辺鄙で不便なのをも心にかけず、俸給も独り身のことであるからたくさんはいらないから、赴任したようでした。

伯耆の下市に泊まって、その夜盆踊りを見て大層面白かったといいますから、米子から船で中海を通り、松江の大橋の河岸につきましたのは8月の下旬でございます。その頃、東京から岡山辺りまでは汽車がありましたが、それからさきは米子まで山また山で、泊まる宿屋も実にあわれなものです。村から村で、松江に参りますと、いきなり綺麗な市街となりますので、旅人は皆、眼のさめるように驚かれるのです。

大橋の上にのぼると、東には土地の人が出雲冨士と申します伯耆の大山が、遥かに冨士山のような姿をしてそびえております。大橋川がゆるゆるその方向へ流れて参ります。西のほうは湖水と天とがぴったり溶けあって、静かな波の上に白帆が往来しています。小さい島があって、そこには弁天様の祠があって、松が5、6本はえています。ヘルン（ハーン）は先ず、この景色が気に入ったろうと思われます。

※小泉八雲はもともと、アメリカの出版社・ハーパー社の通信員として来日していた。

中学の教頭の西田さんと親密に

松江の人口は4万程ございました。家康公の血を引いた直政※という方が参られまして、その何代か後に不昧公※と申す殿様がありましたが、そのために家中の好みが辺鄙に似合わず、風流になったと申します。

学校は中学と師範※の両方を兼ねていました。中学の教頭の西田（※）と申す方に大層お世話になりました。二人は互いに好き合って、非常に親密になりました。ヘルン（ハーン）は西田さんをまったく信用してほめていました。

「利口と、親切と、よく事を知る、少しも卑怯者の心ありません。私の悪いこと、皆いってくれます。本当の男の心、お世辞ありません、と可愛らしいの男です」。

お気の毒なことには、この方はご病身で、始終苦しんでいらっしゃいました。「ただあの病気、いかに神様悪いですね――私、立腹」などといっていました。また「あのような善い人です。あのような病気参ります。ですから世界むごいです。なぜ悪き人に、悪き病気参りません」。東京に参りましても、この方の病気を大層気にしていました。



『小泉八雲のこわい話・思い出の記』（著：小泉八雲、小泉セツ（節子）／興陽館）

西田さんは、明治30年3月15日に亡くなられました。亡くなった後までも「今日途中で、西田さんの後姿見ました。私の車、急がせました。あの人、西田さんそっくりでした」などと話したことがあります。似ていたのでなつかしかったといっていました。早稲田大学に参りましたとき、高田さん（※）が、どこか西田さんに似ているといって、大層喜んでいました。

このときの知事は籠手田さん（※）でした。熱心な国粋保存家ということでした。ゆったりしたお大名のような方で、撃剣がお上手でした。このときにはいろいろと武士道の嗜みとも申すべき物が復興されまして、撃剣とか鎗とかの試合だの、昔風の競馬だのおこなわれまして、士族の老人などは昔を思い出すといって、喜んでいました。この籠手田さんからも、大層優待されまして、すべてこんな会へは第一に招待されました。

※西田さん＝島根県尋常中学校の教頭であった西田千太郎のこと。

高田さん＝早稲田大学の初代学長である高田早苗のこと。

籠手田さん＝当時の島根県知事であった籠手田安定のこと。

※興陽館編集部注

直政＝家康の孫で、出雲松江藩主であった松平直政のこと。

不昧公＝直政から6代後の松江藩主であった松平治郷（はるさと）のことで、不昧は号。松江藩の財政改革に成功する一方、趣味の茶の湯に没頭し松江を文化都市とした茶人大名として知られる。

師範＝師範学校のこと。

辺鄙なところが好きだった

ヘルン（ハーン）は見る物聞く物すべて新しいことばかりですから、一々深く興に入りまして、何でも書き留めておくのが楽しみでした。

中学でも師範でも、生徒さんや職員がたから好かれますし、土地の新聞もヘルン（ハーン）の話などを掲げて賞讃しますし、土地の人々は良い教師を得たというので喜びました。

「ヘルン（ハーン）さんは、こんな辺鄙に来るような人でないそうな」などと、なかなか評判がよかったのです。

しかし、ヘルン（ハーン）は辺鄙なところ程好きであったのです。東京よりも松江がよかったのです。日光よりも隠岐がよかったのです。日光は見なかったようです。松江に参りましてからは行ったことがございませんから。日光は見たくないといっていました。しかし、行ってみればとにかくあの大きい杉の並木や森だけは気に入ったろうと思われます。

何事も日本風を好んだ

私の参りました頃には、一脚のテーブルと一個の椅子と、少しの書物と、一着の洋服と、一かさねの日本服くらいの物しかございませんでした。

学校から帰るとすぐに日本服に着替え、座蒲団に座って煙草を吸いました。食事は日本料理で、日本人のように箸で食べていました。何事も日本風を好みまして、万事日本風に日本風にと近づいて参りました。西洋風は嫌いでした。西洋風となると、さも賤しんだように「日本に、こんなに美しい心あります。なぜ、西洋の真似をしますか」という調子でした。これは面白い、美しいとなると、もう夢中になるのでございます。

松江では宴会の席にも度々出ましたし、自宅にも折々学校の先生方を3、4名も招きまして、ご馳走をして、いろいろ昔話や、流行歌を聞いて興じていました。日本服を好みまして、羽織袴で年始の礼にまわり、知事の宅で昔風の式で礼を受けて喜んだこともございました。

※本稿は、『小泉八雲のこわい話・思い出の記』（興陽館）の一部を再編集したものです。