評論家の山田五郎さん（66）が7日、『第17回伊丹十三賞 贈呈式』に登壇し、受賞の喜びや現在の体調について明かしました。

さまざまな分野で才能を発揮し、時代を切り拓く役割を果たした伊丹十三さんの遺業を記念して創設された『伊丹十三賞』。これまで、糸井重里さんやタモリさん、星野源さんらが受賞し、今年は“美術を対話的に掘り下げるインターネット番組の斬新さ”などが評価され、山田さんが選ばれました。

受賞スピーチでは「私の人生、賞罰とはまるで無縁な66年間の人生でございまして。今までにもらった賞というのは、大学のマスコミ関係者の人がマスコミ関係で活躍した人に贈る『コムソフィア賞』というのと、友達のみうらじゅんがその年に一番よく飲んだ友達に贈る『みうらじゅん賞』という、この二つしか受賞したことない私に、『伊丹十三賞』という身に余る賞が贈られるようになって、長生きはするもんだなと思っております」と、喜びを明かしました。

さらに、学生時代からリアルタイムで伊丹十三さんの活躍を見てきたという山田さんは、当時を振り返り「ご活躍を目の当たりにして、“面白い人だな”と。若い頃なんかは、“こういう大人になりたいな”というふうに思ったんですね。だから、雑誌のタイトルに使われた『MON ONCLE（モノンクル）＝ボクのおじさん』っていう。まさに我々の世代にとって伊丹十三っていう人は、学校で教わらないことを教えてくれる“mon oncle（モノンクル）”、“オシャレなおじさん”だったわけです。その人の名前を冠した賞をいただいたというのが、とてもうれしい」と、コメントしました。

また、山田さんは2024年10月に『原発不明がん』であることを公表。現在の体調について聞かれると、「今、抗がん剤治療をやってますけれども、おかげさまで飯も食えてますんで」と答え、「今日この敬意を表すためにね、昼の正装“モーニング”を着てきたんですよ。これを着るのが娘の結婚式以来なんですけど、がんで痩せたもんだから、ズボンぶかぶかだったんですよ。それで直したんですけど、受賞後うれしかったのか、食が進んじゃって、また腹出てきて。ちょっときついぐらいになっちゃって」と、話しました。