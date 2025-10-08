カブスが崖っぷち 逆転負けで連敗喫する 今永昇太が2被弾3回途中4失点でKO



今永昇太 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ ミルウォーキー・ブリュワーズ 対 シカゴ・カブス＠アメリカンファミリー・フィールド＞

ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）第2戦 ブリュワーズ対カブスの試合が現地6日に行われ、カブスがブリュワーズに3対7で敗れてシリーズ2連敗。

カブスはブリュワーズに連勝を許して、シリーズ突破に王手をかけられ崖っぷちに追い込まれた。

ポストシーズン初先発の今永昇太投手（32）は2回2/3を5安打2本塁打4失点と崩れ、シリーズ初黒星を喫した。

初回、カブスは鈴木誠也（31）の3点本塁打で先制。味方の援護を受けた今永は立ち上がり、1番チョウリオ、2番チュラングを直球で連続三振に仕留め、上々の滑り出しを見せた。

しかし続くコントレラス、イエリチに連打を許すと、ボーンに粘られた末の7球目、スイーパーを左翼席へ運ばれ同点の3ランを浴びた。

3回には二死からコントレラスに高めの直球を捉えられ、左翼席へのソロ弾で4失点目。今永はここで無念の降板となった。

レギュラーシーズンでナ・リーグ2位の31被本塁打を記録した課題が、ポストシーズンでも顔を出した格好となった。

試合後、今永は「今、現状は自分がチームの力になれていない。もう一回チャンスがあるのなら、もう一回信頼を回復するために、結果で示す必要がある」と悔しさをにじませた。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」