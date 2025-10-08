鈴木誠也 豪快3ランも勝利ならず「諦めず、戦っていくだけ」連敗のカブス第3戦での巻き返しなるか



鈴木誠也 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ ミルウォーキー・ブリュワーズ 対 シカゴ・カブス＠アメリカンファミリー・フィールド＞

ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）第2戦 ブリュワーズ対カブスの試合が現地6日に行われ、カブスがブリュワーズに3対7で敗れてシリーズ2連敗。

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が「4番・右翼」で先発出場し、3打数1安打1本塁打1四球3打点。初回に放った豪快な3点本塁打でチームに流れを呼び込むも試合は3対7で敗れた。

カブスはブリュワーズに連勝を許して、シリーズ突破に王手をかけられ崖っぷちに追い込まれた。

初回、無死一、二塁の好機で打席に立った鈴木は、ブルワーズ先発の左腕アシュビーが投じたチェンジアップを逃さなかった。

真ん中高めに浮いたボールをコンパクトに振り抜くと、打球は左翼スタンド2階席まで一直線。豪快な先制3ランに拳を握りしめ、チームベンチは大歓声に包まれた。

パドレスとの地区シリーズ第1戦以来となるポストシーズン第2号。勝負どころで頼れる4番の一振りが光った。

しかし、直後の1回裏に先発の今永昇太投手（32）が3ランを被弾。すぐさま同点に追いつかれると中盤以降はブルワーズのリリーフ陣に抑え込まれた。

鈴木も100マイル超の速球を誇る右腕ミジオロウスキーから四球は選んだものの、快音は聞かれなかった。

チームは逆転を許し、シリーズ2連敗。敵地での戦いを終え、後がなくなった。

試合後、鈴木は「僕自身やることは変わらない。あっちが王手になってしまいましたけど、まだまだどうなるかわからない。諦めず、戦っていくだけ」と静かに闘志を燃やした。

シリーズは次戦から本拠地シカゴに舞台を移す。鈴木のバットが再び火を吹くか、カブス反撃のキーマンとして注目が集まる。

