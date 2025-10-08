日本の南を北上している台風22号は、この後進路を東よりに変え、非常に強い勢力で、あすの朝にかけて伊豆諸島に接近する見込みです。伊豆諸島では、すでに風が強まっていて、きょう午前から台風の外側の雨雲がかかってくる見込み。その後、きょう夜遅くには、台風本体の活発な雨雲がかかり始めるでしょう。

あす朝にかけて、伊豆諸島の八丈島や青ヶ島を直撃するおそれがあります。猛烈な雨や風に厳重な警戒が必要です。また、あす午後にかけて、関東地方の沿岸部でも風が強い状態が続くでしょう。あすは交通機関などに影響が出てくる可能性もありますので、ご注意ください。

○予想される最大瞬間風速

【きょう】

▼伊豆諸島35メートル

【あす】

▼伊豆諸島70メートル

▼関東地方35メートル

伊豆諸島ではあす、一部の家屋が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。暴風に警戒してください。

○24時間予想降水量（多いところ）

【きょう午前6時〜あす午前6時】

▼伊豆諸島200ミリ

【あす午前6時〜あさって午前6時】

▼伊豆諸島200ミリ

○予想される波の高さ（うねりを伴う）

【きょう】

▼伊豆諸島6メートル

▼関東地方3メートル

【あす】

▼伊豆諸島12メートル

▼関東地方7メートル

伊豆諸島では、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、高波にも厳重に警戒してください。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも厳重な警戒が必要です。

また、きょうは、前線や上空の寒気の影響で、北日本でも大気の状態が非常に不安定となっています。北海道では、きのう夜からけさにかけて、記録的短時間大雨情報や竜巻注意情報が相次いで発表されました。きょう昼過ぎにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に引き続きご注意ください。

きょうは湿った空気の影響で、日本海側を中心に曇りや雨のところが多いでしょう。関東地方は日中晴れ間がありますが、ところによって夕方から雨が降りそうです。東海から西の太平洋側では晴れ間があるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：21℃ 釧路 ：21℃

青森 ：23℃ 盛岡 ：23℃

仙台 ：26℃ 新潟 ：25℃

長野 ：25℃ 金沢 ：26℃

名古屋：30℃ 東京 ：26℃

大阪 ：29℃ 岡山 ：29℃

広島 ：30℃ 松江 ：25℃

高知 ：32℃ 福岡 ：29℃

鹿児島：30℃ 那覇 ：33℃

となっています。特に東海から西では気温が上がり、真夏日の所も多くなるでしょう。

10日（金）は広く晴れますが、11日（土）からの3連休も、東日本や北日本では曇りや雨のすっきりしない天気が続く見込みです。