ÂçÀôÍÎ¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿³¹¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÀìÌçÅ¹¡¡1Æü¤Ë800¸ÄÇä¤ì¤ëÄ¶¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â

ËÜÆü10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÄ«¥á¥·¤Þ¤Ç¡£¡Ù¤Ï¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¼ç±é¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÇÌë¤«¤éÄ«¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤òÂçÄ´ºº¡ªËÌ¤ÎÄ«¥á¥·¤«¤é2025½©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹ë²Ú3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³ÆÃÏ¤ÇÌë¤«¤éÄ«¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î»Å»ö¤È¡¢Èà¤é¤Î¡ÈÄ«¥á¥·¤Þ¤Ç¡É¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
MC¤Ï»ùÅè°ìºÈ¡Ê¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë¡ß¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬Ã´Åö¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¡¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡©
ÂçÀô¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿³¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·2¿Í¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÀìÌçÅ¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¾ï»þ40¼ïÎà°Ê¾å¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤®¤Ã¤·¤êÊÂ¤Ó¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¹ÔÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÅ¹¤Î±ü¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë½÷À¤¬¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ìë9»þ¤«¤éÄ«6»þ¤Þ¤Ç¤Î9»þ´Ö¡¢ÂçÎÌ¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ëÈà½÷¤Î¿¦¿Íµ»¤ËÇ÷¤ë¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç1Æü¤Ë800¸ÄÇä¤ì¤ëÄ¶¿Íµ¤¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©
º¬¼¼³¤¶®¤Î±è´ß¤Ë¤¢¤ëÉ¸ÄÅÄ®¤Ç¤Ï¡¢ºúµù»Õ¤ÎÃËÀ¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£
½©ºú¤Ï¿È¤â¥¤¥¯¥é¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤«¤éÆ»Ì±¤Ë¡È½©Ì£¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¿¼¹ï¤ÊÉÔµù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¡¹µù³ÍÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ÇÅÁÅý¤Îºúµù¤ò¼é¤ëµù»Õ¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢ºúµù»Õ¤ÎÂ©»Ò¤¬Æ±¤¸»Å»ö¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÉ¸ÄÅ»º¤Îºú¤È¥¤¥¯¥é¤ò»È¤Ã¤¿Æó¿§Ð§¤ò»î¿©¤·¡¢ÂçÀô¤â¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤âÂçËþÂ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢¡Ë´Éã¤Î»Ö¤ò·Ñ¤°ÀÄÇ¯ÍïÇÀ²È¤Ë´¶Æ°¡ª
Â´óÄ®¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀËÒ¾ì±¿±Ä¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÀÄÇ¯ÍïÇÀ²È¤Î1Æü¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
Éã¿Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç200¿Í°Ê¾å¤ËÊüËÒÍïÇÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤ÎÍïÇÀ²È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢ºòÇ¯µ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê°ÎÂç¤ÊÉã¤Î»Ö¤ò·Ñ¤¤¤À¼ã¤ÍïÇÀ²È¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â´¶Æ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎËÒ¾ì¤ÎµíÆý¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥º¿¦¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«½÷ËþÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ÍÑ¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥âºî¤ê¤ËÀºº²¤ò·¹¤±¤ëÇÀ²È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢°°Àî»Ô¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦°°»³Æ°Êª±à¤Î»ô°é°÷¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Î¥¦¥éÂ¦¤ËÀøÆþ¡£
¤µ¤é¤ËËÜ½£¡ÁËÌ³¤Æ»´Ö¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ëÀÄÈ¡¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î°ìÅù¹Ò³¤»Î¤ä¡¢¿¼Ìë¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç³êÁöÏ©¤Î¾ÈÌÀÀßÈ÷¡Ö¹Ò¶õÅô²Ð¡×¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë»Å»ö¿Í¤Î¡ÈÄ«¥á¥·¤Þ¤Ç¡É¤òÅ°Äì¼èºà¤¹¤ë¡£