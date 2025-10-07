COSがニュウマン高輪でポップアップ開催　25年秋冬ウィメンズコレクションを展開

「コス（COS）」が、2025年秋冬ウィメンズコレクションのポップアップストアを「ニュウマン高輪」の4階に出店する。出店期間は10月10日から12月31日まで。

ポップアップストアでは、阪急うめだ本店で使用したインテリアを再利用し、コスが推進するサステナブルな取り組みを体現。アルミニウム製のハンガーレールを採用した什器や、イタリアの建材ブランド「ペーパー ファクトリー（Paper Factor）」が手掛けたテーブルを設置し、床にはスウェーデンの老舗ラグメーカー「カスタール（Kasthall）」が製作したハンドタフテッドラグを敷設した。

店頭で展開する2025年秋冬ウィメンズコレクションでは、ウールのフランネルを使用したトップス（2万9000円）とセットアップのパンツ（2万9000円）や、セーラーカラーのウールカーディガン（1万7000円）、テーラード仕立てのピマコットンシャツ（1万2000円）、バレルレッグコットンパンツ（1万5000円）などを揃える。なお、会期中に商品を税込3万円以上購入した人には、先着でコスの人気アイテム「キルトナノクロスボディーバッグ」を配付する。

◾️2025年秋冬ウィメンズコレクション ポップアップ

出店期間：2025年10月10日（金）〜12月31日（水）

営業時間：11:00〜20:00

会場：ニュウマン高輪 4階

所在地：東京都港区高輪2-21-1