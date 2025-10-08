パレスチナ自治区ガザ地区で、イスラエルとイスラム組織「ハマス」の戦闘が始まってから、7日で2年です。これまでに6万7000人以上が犠牲になる中、私たちは、ガザから避難してきた子どもたちを取材しました。

■手作業で大きな穴 「毎日50人以上を埋葬」

イスラエルとガザ地区を実効支配するイスラム組織「ハマス」の戦闘開始から2年。現地に残るジャーナリストが撮影したのは、手作業で大きな穴を掘る男性の姿です。

「人々を埋葬しているんです。私たちは毎日50人以上を埋葬しています。みんな罪のない人たちです」

ガザ地区では、この2年間で6万7000人以上が死亡。そのうち、およそ2万人は子どもです。食料不足による飢餓で、命を落とす子も増えています。

「10歳で体重は8キロです。どうしたらいいのか分かりません」

大半の病院が機能不全に陥っているため、国際機関は、重篤な患者を外国に送り出す取り組みを行っています。

■隣国に避難 少女の心に影を落としていたのは…

私たちは、母親と妹とともに隣国ヨルダンに避難した11歳のサラちゃんのもとへ。去年、がんを発症しましたが、病院が爆撃され治療が受けられない状態でした。いまは、笑顔も見せていましたが…。

ガザ地区から避難・サラちゃん（11）「パパを1人で残してきちゃった」

心に影を落としていたのは、家族で1人、ガザ地区に残った父親のこと。電波状況がよければ、毎日、電話をしているといいます。

サラちゃん「元気？」

父親「元気だよ、調子はどう？ 良くなってるといいけど」

サラちゃん「うん良くなってる」

父親が伝えたのは、変わり果てた故郷の様子でした。

父親「道には多くの遺体が並んでいて、一部はゴミの上に投げ捨てられている。近所はほぼ壊滅し、家も木の一本もないよ」

一刻も早い停戦が求められています。

