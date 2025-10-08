ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大の坂口志文（しもん）・特任教授（７４）は７日、研究室メンバーとして長年の研究を支えた医師で妻の教子（のりこ）さん（７１）と共に、大阪大吹田キャンパス（大阪府吹田市）で記者会見を開いた。

夫妻はこれまでの歩みを振り返りながらお互いをねぎらった。

教子さんは冒頭で、「長い間苦労してきたことがこの形になって本当に良かった」と語った。受賞の連絡があったのは６日午後４時半頃。坂口さんは妻に「来たで」と声をかけたという。教子さんは「すごくうれしかった」と打ち明けた。

２人は２０歳代で知り合い、結婚。１９８３年に坂口さんが渡米し、「制御性Ｔ細胞」の研究を続ける中、皮膚科医だった教子さんも研究を手伝った。「夫婦で考えると色んなアイデアがわいてくる」と坂口さん。教子さんは現在も招へい教員として研究室の「まとめ役」を務めている。

教子さんは、夫の性格について「おっとりしているが、粘り強く諦めない」とし、そこが快挙につながったと分析。一方、坂口さんは「（妻が）明るい性格なので、楽天的に構えることができた」と語った。

研究は二人三脚で進めてきたが、共通の趣味はないという。休日の過ごし方を問われた教子さんは「主人はどてっと本を読んで、夕方になると、『では』と言って（外出し）１時間ぐらい家の周りを歩き回っている」と応じ、笑いを誘った。

坂口さんは「あまり会話がなくてもお互いに理解している」と説明し、「研究だけでなく、生きていく上での同志でありましょうか」と妻への感謝を口にした。

◎

研究者仲間らからの称賛の声は７日も続いた。

９５年に在籍した東京都老人総合研究所（当時）で上司だった医師の丸山直記さん（７７）は「しかるべき受賞だ」と喜んだ。夜遅くまで研究に打ち込む坂口さんの姿を覚えており、「会うと仕事の話ばかりしていた。一つのことを突き詰めていく性格が成功した秘訣（ひけつ）だと思う」と話した。