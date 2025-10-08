ヒロシ、“愛車”にまたがりクールな表情 「カッコよすぎる」「破壊力がすごい」「ハリウッドスター」と絶賛の声
お笑い芸人・ヒロシが、4日までに自身のインスタグラムを更新。愛車を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「ハーレーについての取材を受けました」と、愛車にまたがりクールな表情を見せるショットを投稿。ファンからは「カッコよすぎる」「破壊力がすごい」「ハリウッドスター」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「ヒロシ」インスタグラム（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「ハーレーについての取材を受けました」と、愛車にまたがりクールな表情を見せるショットを投稿。ファンからは「カッコよすぎる」「破壊力がすごい」「ハリウッドスター」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「ヒロシ」インスタグラム（@hiroshidesu.official）