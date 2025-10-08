〈何も知らずに嫁がされた少女が、レイプ・虐待を受けた果てに夫を殺して解体するまで――80年代台湾社会に衝撃を与えた小説の映画化【『夫殺し デジタル・リマスター版』日本初上映】〉から続く

10月4日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター 台湾映画上映会2025」の第7回が、台湾文化センター（東京・虎ノ門）で開かれた。この日上映されたのは、『優雅な邂逅』（2024）。『最愛の夏』（1999）が東京国際映画祭でグランプリのほか3部門を独占し、カンヌ映画祭監督週間にも招待された、チャン・ツォーチ監督の最近作だ。パンデミックに覆われた世界で生きる人々をモノクロの映像で描き出した。

上映後にはチャン・ツォーチ監督がオンラインで、会場には映画評論家の宇田川幸洋氏が登壇したトークイベントが開催された。聞き手は上映会キュレーターのリム・カーワイ監督が務めた。



『優雅な邂逅』ポスター

『優雅な邂逅』

古びたアパートに祖父と一緒に住むアシュン。彼が心臓移植手術を受けている最中にもとの自宅は火事になり、家族の人生は大きく変わってしまった。パンデミックが発生し、日常生活が様々に制約を受けている中、向かいの部屋に外国から来た美女が引っ越してきたり、親友に危ないビジネスに誘われたり、元カノが突然訪ねてきたり……。パンデミック時代における人間関係を解きほぐし、不完全な人生の中で運命を変える希望を描き出す傑作。金馬奨2024新人俳優賞受賞。

監督：チャン・ツォーチ／出演：リン・チェンシュン、レイ・ジエシー、ワン・シャオユエン、ヨウ・シェンフォン／2024年／127分／台湾／原題：優雅的相遇／©Chang Tso Chi Film Studio

コロナ禍を楽観的に捉えたかった

リム・カーワイ（以下、リム） 本作はコロナ禍を正面から描いた、非常に力強い作品だと感じました。このテーマを選ばれた理由についてお聞かせください。

チャン・ツォーチ（以下、チャン） 実はコロナ禍になる前、別の作品を撮っていたのですが、撮影を始めてすぐにパンデミックに見舞われました。私にとって人生で非常に苦しい経験で、家を売るような事態にもなりました。コロナ禍は、人と人との距離を引き裂いてしまう。そんな中、取り壊される寸前の古いアパートに出会ったのです。それを見て、脚本を書こうと決めました。

この作品を作り始めた時は、コロナ禍がどうしようもない時だったんですが、私はできるだけ楽観的にこの状況をとらえたいと思ったんです。辛いことはすべて過去に流してしまえばいいという気持ちをタイトルに込めています。

本作もそうですが、私の作品は常に台湾でも貧しい層の人々を描いています。彼らに強烈な「生命力」を感じるからです。彼らにとって、生き続けること自体が非常に重要な意味を持っています。私自身も貧しい階層の人間だと思っているので、彼らを描くことは、自分自身を投影することでもあります。

老朽化したアパートの住民も出演

宇田川幸洋（以下、宇田川） 映画業界に入る前はどのような人生を歩んでこられたのでしょうか。

チャン 私はコンピューターを学んでいましたが、興味が持てず、兵役を経て映画の世界に入りました。当時は多くの人がニューヨークなどで映画を学んでいましたが、私は台湾の映画業界で弟子入りする形で学びました。最初はドキュメンタリーを撮りながら、少しずつお金を稼いで作品を作るようになったのです。

宇田川 この映画を観ると誰もが舞台となるアパートが印象に残りますね。2棟がV字形になっている構造を生かした演出がとてもいいんですが、この建物と出会ってそこから発想が生まれたというのがとても素晴らしいと思います。監督とあのアパートの出会いこそ「優雅な邂逅」だったのではないかと感じました。あのアパートはどこにあるのでしょうか。

チャン あれは台北の有名な龍山寺というお寺の近くにあります。もうすぐ取り壊されることが決まっている警察の宿舎で、6年前に見つけ、ずっとそこで映画を撮りたいと思っていました。V字型の端に向かい合った2部屋を借りたかったのですが、片方がなかなか空かず、3年前にようやく借りられて、この脚本を書くことができました。かなり老朽化していて、天井が落ちてきているところもあったり、撮影は危険も伴いましたが、実は今も人が住んでいます。映画に出てくる住民たちも、エキストラではなく、実際にそこの住民たちなんです。

生活感がなければ観客は物語を信じることはできない

宇田川 監督の作品は、デビュー作から一貫して、演技経験のない素人を起用されているのが特徴的です。今回もそうですが、そこにはどのような意図があるのでしょうか。

チャン 私は老人や子供を起用するのがとても好きです。彼らは非常に純粋だからです。プロの俳優と仕事をすることは、私にとって時として苦しいことでもあります。観客にスクリーンに映し出された物語を信じてもらわなければなりませんが、ストーリーがいくら良くても、演じる人の言葉や仕草に生活感がなければ、観客を信じさせることはできないと思います。

宇田川 作品の中で使われる「言葉」にも強いこだわりを感じます。標準語ではなく、原住民の言葉も含めて、様々な方言が使われていますね。

チャン 標準語はあくまで公的な言葉であり、感情を伝えるためのものではないと考えているんです。むしろ方言こそが「生活の言葉」。一言一言に、その土地の歴史や文化が凝縮されています。

商業映画ではしばしば、プロットを進めるために俳優が標準語の台本を正確に読むことが求められます。しかし、私にとってそれはどこか気持ち悪く感じてしまう。生活感がなければ、観客はその物語を信じることができないからです。

「多様性」こそ台湾映画の魅力

観客からは、本作が全編モノクロで撮影された意図について質問が出た。

チャン ロケをしたアパートは、カラーで撮るには荒れすぎていました。カラーでは観た人に怒られそうな気もしました（笑）。モノクロにすることで、建物の古さに歴史が感じられますし、独特の「味」が生まれます。ただ、撮影は非常に難しくなります。美術や衣装もすべて、カラーとは異なる考え方で準備しなければならず、負担は大きかったです。しかし、あのアパートを朽ちてはいても美しく見せたかったので、モノクロにするのは必要でした。

リム あらためて、お二人にとって台湾映画の魅力とは何だと思われますか。

宇田川 台湾映画は非常に率直で正直な感じがします。描きたいものに直接切り込んで、観客にストレートに伝える力がある。日本の映画のように、様々な「しがらみ」や伝統的な語り口に縛られていない自由さを感じます。

チャン 私は「多様性」があるところだと思います。特にNetflixなどが参入してきてから、様々な形態の作品が生まれるようになりました。私がこの業界に入った頃は、台湾ニューシネマの時代で、一部の映画好きのためのものという印象でした。しかし今は、多種多様な作品がある。私自身は、自分が感動しないと人には伝えられないと思っていますが、撮りたいものがあるなら、撮るべきだと考えています。

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）