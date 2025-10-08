【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では安定した考えでいられるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
行動やキャラクターが一貫しているでしょう。何を誰を大事にしていかないといけないのかもわかっていて、迷いがないようです。仕事や公の場では丁寧だけど相手に変に入り込まれない対応というものを身につけていきます。都合よく利用されることが減るでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分の思いが届いていると感じることが多いようです。いつもより未来のことを想像する前向きさがあります。相手好みのファッションにするとより良いでしょう。シングルの方は、簡単には他人と仲良くしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のメンタルが不安定になりやすいです。
｜時期｜
10月13日 イライラしてしまう ／ 10月18日 悩みが減る
｜ラッキーアイテム｜
スポーツ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞