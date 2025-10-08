腹筋運動より手軽にできるのが魅力。１日30秒【お腹痩せに効果大】の簡単習慣
お腹の贅肉が気になった時「まずは腹筋運動！」という方は少なくないと思いますが、腹筋を縮ませる腹筋運動よりも、腹筋を伸ばす方が痩せ効果を得やすいと言われています。そこで習慣に採り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【木のポーズ】。一般的には立って行うポーズですが、体のバランスをキープするのが難しいので、今回は座ったまま行う軽減法を紹介します。
木のポーズ ※軽減法
腹筋だけでなく背筋や体幹を伸ばすことになるので、内臓の位置が適正な位置に戻り、よりお腹周りがスッキリしていく効果を期待できます。
（２）背筋を真っ直ぐにしたまま、両腕を上げる
（３）頭の上で両手の甲を合わせて、ゆっくり呼吸しながら３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲手の甲を合わせるのが難しい場合は、手の平を合わせる形でOK
期待する効果をきちんと得るためには「お腹と背中をしっかり伸ばすこと」がポイント。実践中は天井方向に伸び上がる感じを十分に感じましょう。ただし、頑張って体を伸ばすあまり、肩が上に上がって顔が埋もれてしまうと効果を得られないので、肩や首は力を抜いて、リラックスしながら実践することも心がけてください。
腹筋をしっかり伸ばすことでお腹ぽっこりを予防しつつ、縮こまっていた姿勢までシャキっとします。ぜひ習慣化して、理想的なほっそりお腹に整えていきましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞