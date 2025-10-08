〈豪雨のむこうの“あの作家のご自宅”に万城目学が驚愕したワケ 「ようこそ、いらっしゃいました」「一週間、ここで過ごせそう」〉から続く

『鴨川ホルモー』でのデビューから、『鹿男あをによし』、『プリンセス・トヨトミ』、『八月の御所グラウンド』と大ヒット作を世に送り出し続ける作家・万城目学さん。万城目さんが日常の「面白い」を鋭く切り取ったエッセイ集『万感のおもい』（文春文庫）から、京都大学の名物「立て看」の今を綴った一篇「さよなら立て看」を転載します。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



『万感のおもい』

◆◆◆

かつて、京都大学の名物と言っていいものに、立て看板、通称「立て看」というものがあった。

おもに百万遍の交差点から南方向へ、東大路通に沿ってずらりと並び、さらに東一条の交差点から東へ大学正門に向かって、直角にその進路を変える。

立て看板というだけあって、大学の外周の石垣に、生け垣に看板が立てかけられている。サイズも小さなものから、大きなものまで、かたち、色合い、文言もさまざま。そこでアピールするのは、サークルの部員勧誘、劇団の次回公演、政治集会の日程等々。有名どころから、果たして実在するのかどうか定かではないサークルまで、それらがてんで勝手に看板を並べ、百枚百様の主張を往来の人々に向け野放図に撒き散らしていた。

それは見慣れた風景だった。

あまりにありふれた日常ゆえ、私が京大に在学していた九〇年代後半、東一条通の左右を埋め尽くす看板に対し、きれいだとか、汚いだとか、今さら考えることがなかった。ただ、アニメ同好会の立て看の隅に、高校で同じクラスだった男の名前が代表として書かれていたときは何とも言えない気分になった。

所詮、頭でっかちな京大生の作るものなのでアートにはなり得ないし、政治的主張も完全に時代錯誤なもので誰に訴えているのかわからない。それでも、下手くそな絵や字をこねくり回し、意味のわからないフレーズを書き殴る看板を眺めながら、

「ああ、アホが今日もアホしてる」

という無形の安心感を得られたものだった。

しかし、それらはもはや失われた風景だ。

立て看のない京大を実際に見たら

現在、京大の外周に立て看はない。きっかけは二〇一七年に京都市が京大に送った通知だった。市の条例に基づき、京都の景観を保全するため「屋外広告物」に規制をかけている、つきましては京大の立て看板も「屋外広告物」に当たるので法令遵守をよろしく、という京都市の主張を、京大があっさり受け入れたのだ。結果、立て看はすべて撤去された。

二〇一八年六月に講演の仕事ついでに京大を訪れ、周辺を歩いてみたが、きれいさっぱり立て看は消えていた。京都に向かう前、私は立て看がなくなることを残念に思っていた。いや、憤っていた。あれはもはや日本で京大にしか残っていない文化であり、景観保全という目的だけで規制するのはいかにも根拠薄弱、京大周辺を浄化しないと国の補助金が下りない案件のために市が無理を言ってきたんじゃないの？ という陰謀論すら組み立てていたのだが、実際に百万遍から正門まで歩いて抱いたのは、

「うむ。これはこれですっきりきれいでいいもんだな」

という身も蓋もない感想だった。

たった五分そこら歩いただけで、以前の立て看のある風景を忘れてしまった。この程度の思い入れだったのか、と己の現実を受容する早さに呆気に取られると同時に、あれはもう戻らない風景なのだと悟った。

奇妙な話であるが、京都で各方面の関係者に直接事情を聞いて感じたのは、この「立て看」案件に司令塔はいないということだった。京都市すらも「何が何でも」という強い意思があったわけではないようで、通知書を読んでも条例を盾にはしているが、「悪役にはなりたくない」というへっぴり腰が文面から惨み出ている。京大のほうも総長自身は立て看を容認する姿勢だったとも聞く。それでは、なぜ大学側がこうも強引に、拙速とも言える動きで立て看を抹殺してしまったのか。

真相はわからない。

ただ、決断した大学関係者が共有する認識のなかに、

「今の学生に昔のようなエネルギーはない。押し切れる」

という醒めた見極めがあったのではないか。

確かに二〇一〇年あたりから、京大を訪れるたび、立て看から勢いが消えつつあるのを感じないわけではなかった。時代にそぐわなくなっているという側面は確かにあっただろう。かつては触らぬ神に祟りなしの対象だったはずの立て看から、神は去ったのだ。

代わりに、私は京大が結界を失ったように思えてならない。やがて大学も、学生も、結果的に目指すことになる「普通の大学」になったとき、気づくのではないか。

たとえば、京都市内で京大生がアホをしても「京大ならしゃあない」と見逃してもらえる生ぬるい庇護、京大観光に行った人が「何か怖くて中に入れなかった」と感じる言葉にならぬ畏怖、それらがいつの間にか目減りしていることを。

結界の消滅とともに、

「アホが今日もアホしてる」

と無形の安心感を与えてくれた依代も立ち去ったことを。

何より、今の社会がのどから手が出るほど欲しがっている若者の元気を、いとも容易く手放してしまったことを。

（万城目 学／文春文庫）