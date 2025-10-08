◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第１日▽青学大４―０駒大（７日・神宮）

青学大は来秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・鈴木泰成（３年＝東海大菅生）が駒大打線を３安打に抑え、リーグ戦初完封。開幕５連勝に貢献した。

＊ ＊ ＊

投げ抜いた。神宮のスコアボードに９つの０を刻み、鈴木が自らの任務を遂行した。リーグ戦初の第１戦先発で、駒大打線に３安打完封勝ち。最速１５０キロの直球にフォークを操り、８奪三振。ストライク先行で１０７球と、テンポ良く封じ込めた。

「ストライクゾーンで勝負する投球で、いいリズムをチームに引き込めたのが勝利の要因。自分の持ち味を発揮できた。任されたところで堂々と投げられたのは、また一つ自信になった」

メンバー表が配布された瞬間、神宮の記者席がざわついた。先発が絶対エースで今秋ドラフト１位候補の中西聖輝（４年＝智弁和歌山）ではなかったからだ。右肘の張りもあって、中西本人は「行きたい」と先発を志願したが、安藤寧則監督（４８）がストップをかけた。「きょうの１戦目は泰成に任せろと、そういう話で収めました」と指揮官。今季初めて、まっさらな神宮のマウンドへと走った。

その中西は鈴木がベンチへ戻るたび、毎回のように声をかけて励ましてくれた。「さらに気合が入りました。先発するからには、相手の先発投手より先に降りないという意地、絶対先に点は取られないという意地が出たかなと思います」と負けん気を爆発させた。

７月は侍ジャパン大学日本代表の一員として、国内で行われた日米大学野球選手権に出場。日本の５戦全勝に貢献した。早大のエース・伊藤樹（４年＝仙台育英）のコンディショニングの作り方に刺激を受けた。「細かいところまで気にされていて、それがあってこそのコントロールの良さ、安定感だと。ストレッチに関して、思っている以上にほぐした方がいいと教えていただいて、そこは頑張っています」。さらなる進化へ貪欲に学ぶ日々だ。

茨城県ひたちなか市出身。「自然が多いところが好きです」と故郷を愛する。市内の田彦中を卒業後、東海大菅生へ進学し、高校球界屈指の剛腕として注目された。来年はドラフト１位候補として熱視線を浴びる。安藤監督も「順調に成長していってくれてるなっていうのはあります。ただもっと想像を超える、本当にどえらい投手になってほしい。球場が１球で雰囲気が変わるような、そういうのを求めたい」と期待を込めた。その完成形は、もっと先にある。（加藤 弘士）