株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、オリコン株式会社が発表した2025年 オリコン顧客満足度調査の「車買取会社」において、車買取・販売の「オートバックスカーズ」が5年連続で、顧客満足度総合1位に選出されましたことをお知らせします。

ここがポイント！

■ 2025年 オリコン顧客満足度調査「車買取会社」においてオートバックスカーズが5年連続で顧客満足度 総合1位に選出されました

■ 評価項目別では「担当者の接客力」「売却手続き」「査定」「売却サポート」の全4項目で1位に選出されました

■ 評価項目「担当者の接客力」は7年連続、「査定」は8年連続1位を達成しました

「オリコン顧客満足度調査」は、ライフスタイルに合致したサービス・商品選択の指標になる調査として、さまざまな業種・業態のサービスの顧客満足度を発表しています。

オートバックスグループでは、「カー用品販売」「車検・整備」と並ぶ事業の柱の一つとして、1996年から中古車事業に参入、2002年から「オートバックスカーズ」として車買取・販売を行ってきました。2025年10月1日時点では、411店舗で車の買取・販売を行っています。カー用品の購入やオイル・タイヤの交換、車検など、日頃ご利用いただいているオートバックス店舗などで、気軽に車の売却や購入の相談ができるのが特徴です。

オートバックスカーズは「正直商売」を事業理念に掲げ、車の買取では「査定・価格・保証」において以下の3つを徹底しており、お客様より支持・信頼をいただいています。

① 「安心の査定」

2015年に特許を取得した「査定Dr.」を活用し、全国一律の査定価格を実現いたしました。

② 「安心の価格」

買取金額を口頭のみではなく、「紙」でご案内いたしますので価格がお客様の手元に残ります。

③ 「安心の保証」

査定価格を5日間保証いたしますので、焦らずにゆとりをもってご検討いただけます。

オートバックスカーズは、フランチャイズ加盟募集を行っています。詳細は以下よりご確認ください。

■オートバックスカーズ FC 加盟募集サイト：https://www.autobacs.com/cars/fc/top.html

【2025年 オリコン顧客満足度調査 「オートバックスカーズ」選出項目】

車買取会社 総合1位（5年連続） 評価項目別 ■担当者の接客力：第1位（7年連続）

■査定：第1位（8年連続）

■売却サポート：第1位（4年連続）

■売却手続き：第1位（3年連続）

調査の詳細は、https://life.oricon.co.jp/rank_carbuyer/ よりご確認ください。

【調査概要】2024年 オリコン顧客満足度®調査 車買取会社ランキング

■調査主体：株式会社oricon ME

■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：6,652人

■調査期間：2025/05/30～2025/06/12、2024/05/28～2024/06/05、2023/06/12～2023/06/16

■調査対象：性別：指定なし 年齢：20～84歳 地域：全国

■条件：過去5年以内に自身の車を中古車買取会社に売却したことのある人

なお、下取り、事故車・廃車売却者は対象外とする

■調査企業数：25社

■定義：メーカーや車種を問わず、中古車の買取を行っている企業（メーカー系販売店も含む）

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

