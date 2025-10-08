ITTF(国際卓球連盟)が7日、最新の世界ランクを発表しました。

男子では、張本智和選手が日本勢トップ4位をキープ。松島輝空選手は、8人抜きで日本勢2位の16位に浮上しました。松島選手は今月5日まで行われたWTT中国スマッシュで世界ランク6位中国の梁靖崑選手を撃破。16位は自己最高です。さらに同大会で同じくベスト8に入った宇田幸矢選手は7人抜きで26位にジャンプアップ。また同大会で初戦上がりから3回戦まで勝ち上がった茺田一輝選手は、27人抜きの51位まで大幅に順位を上げました。

上位陣では、王楚欽選手と林詩棟選手の中国トップ2は変わらず。 F.ルブラン選手が2人抜き5位に浮上しています。

▽世界ランクトップ10

1位 王楚欽(中国)

2位 林詩棟(中国)

3位 カルデラノ(ブラジル)

4位 張本智和

5位 F.ルブラン(フランス) ↑2

6位 モーレゴード(スウェーデン) ↓1

7位 梁靖崑(中国) ↓1

8位 ドゥダ(ドイツ)

9位 向鵬(中国)

10位 ヨルジッチ(スロベニア)

▽その他日本勢上位者16位 松島輝空 ↑820位 戸上隼輔26位 宇田幸矢 ↑728位 篠塚大登38位 田中佑汰 ↑151位 茺田一輝 ↑27