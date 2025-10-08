広島・大瀬良大地投手（３４）が７日、廿日市市の大野練習場で右肘手術からのリハビリを開始した。３日に群馬県内の病院で「右肘関節授動術、関節形成術、滑膜切除術」を受けた右腕は入団後、３度目の手術をサポートしてくれる球団へ感謝。復活後の自身の姿に「期待しかない」と語り、来季の開幕にも間に合う見通しも明かした。

まだやれる−。エースの座はまだ譲れない。３５歳となる来季も投手陣を引っ張る覚悟がある。リハビリを開始した大瀬良は、「体が元気になるという期待しかない。しっかりとリハビリのステップを踏んで、今年以上に元気な球を投げたい」と力強く前を向いた。

カープに入団して右肘にメスを入れるのは２３年のオフ以来、３度目。「こんなに許可してくれる球団に感謝しないといけない」と感謝しつつ、今回の手術はこれまでとは、ひと味違った意味合いを持つことを明かした。

手術の主な目的は「（右肘の）可動域を広げてもらう感じ」と説明。「かなり丁寧に骨を削ってもらった。それでも１００％伸び曲げができるようにはならないんですけど、内視鏡（手術）でやってもらうよりは（右肘の）動きが出てくれるんじゃないかな」と痛みの除去だけでなく、パフォーマンスの向上も視野に入れた前向きな選択だったことを強調した。

今季も先発ローテの一角としてチームを支え、２３試合に登板し、７勝９敗、防御率３・４８の成績を残した。１２年目のシーズンを振り返り、「良かったなと思える試合はもちろん少なかったですし、苦しいことの方が多かった」と正直な気持ちを吐露。それでも「とりあえず離脱せずに最後の最後まで１軍で戦えた。来季はもっとやらないといけないという心の支えにはなる」と心の炎は燃えたぎっている。

球団を去った先輩の言葉も刺激となった。手術の影響で最終戦後のセレモニーには参加できなかったが、リアルタイムで視聴。「広輔さんが言われたように『１軍は勝つことが全て』だと思う。上の僕たちがもっと結果で示して、下の子たちが負けてられないなっていう環境になるようにやっていかないと」と、投手最年長としての責任を口にした。

来春のキャンプには、「基本的には間に合う予定ではいる」と見通しは明るい。この日はギプスをした状態で指先や肩のストレッチを行い、復活への第一歩を踏み出した。２週間後には抜糸を行う予定だという。「まだまだやれるぞというところを見せていきたい」と大瀬良。来季も背番号１４が大黒柱として君臨する。

◆大瀬良の手術経過

２０年９月 「右肘関節鏡視下遊離体摘出・骨棘（こっきょく）切除・滑膜切除」の手術を受ける。

２１年３月２６日 開幕投手を務め、中日戦（マツダ）で八回途中４失点の力投。勝ち負けつかず。

２３年１０月 「右肘関節手術（右肘滑膜切除）」を受ける。

２４年４月４日 開幕ローテ入り。初登板のヤクルト戦（マツダ）で六回途中３失点。最速１５０キロで勝ち負けつかず。

同６月７日 ロッテ戦（マツダ）でプロ野球史上９０人目のノーヒットノーランを達成。

同１０月 ２５試合に先発し、６勝６敗ながら防御率１・８６でシーズンフィニッシュ。