お笑い芸人の千原せいじ（55）が8日までに自身のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」を更新。地元の京都・福知山に帰る「原点回帰」動画をアップした。

せいじは7月20日を最後に2カ月以上同チャンネルの動画を更新していなかったが、3日、久々にアップ。7月18日に公開した、埼玉県戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏との対談動画における一部発言などについて、河合氏の名前は出さなかったものの「私の発言及び、騒動に関して、お騒がせしてしまい、本当にすみませんでした」などと謝罪した。

今回の動画は6日にアップされ、謝罪動画以来の更新となった。「地元に帰りました。」というタイトルで福知山駅前など少年期を過ごした場所をめぐり、地元の人と語らったり街の変貌ぶりに驚くなどした。

せいじは動画の最後で「長いこと生きたな、俺も。街がこんな変わってるとは…もう、ビックリしたわ。ほんまにもう、全部ないんやもん。そりゃそうやわな。半世紀以上生きてんねんから。ほんまに長いこと生きた」としみじみ語った。

そして「もう半世紀、生きていきますんで、よろしくお願いしますよ、今後とも。こういうの“原点回帰”っていうの？ ちょっと1回、また元に戻ってみるのもおもろいな。地元じゃないところに根付いた方々、1回戻ってみるのも、楽しいな」と呼びかけていた。