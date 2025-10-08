かつて相撲協会が採用していた優勝制度は、東西どちらの幕内力士が多く勝ったかという団体戦だった。写真は大正10年に5月場所で優勝した東軍の雄姿。旗手は横綱西ノ海

相撲協会は今年で財団法人設立100周年を迎え、さまざまな記念事業を実施している。その中で世間の耳目を集めたのが10月7日、平安時代に宮中で行われた相撲節会を元に行われた「古式相撲」だった。現在の相撲にもつながる古式相撲はどのようなもので、それがどう発展して今の相撲の形となったのか。その歩みを振り返ってみよう。

（長山 聡：大相撲ジャーナル元編集長）

江戸時代・享保年間に現在の土俵とほぼ近い形が完成

相撲節会は聖武天皇が天平6年（734）7月7日に、諸国の力士を集めて盛大な相撲大会を開催したことに始まる。節会とは元旦、端午、七夕、重陽など、季節の変わり目の行事を行う日のことで、相撲節会は豊作を占う国占いとして年中行事に制度化され、その後300年余りの長きにわたって続けられた。古来、相撲は格闘技としてだけではなく、五穀豊穣の祈願として継承されてきた歴史がある。

平安時代に300年以上も続いた相撲節会

この節会相撲は年1回、1日だけのイベントで、当然一般の人が見られるようなものではなかったが、各地から招集された屈強な相撲人が左右に分かれ、約20番取り組んだ。

現代の相撲との大きく異なる点は、土俵がなく、行司もいないことである。それでもこぶし突き、殴る、蹴るなどが禁止され、論（物言い）や練合（仕切り直し）の制度が生まれるなど、今に連なる相撲ルールの原点を見出すことができる。勝負は広い相撲場の中央で行われ、相手を投げ倒すか、手や膝をつかせることで決め、名称が違うが内掛けや外掛けのように今と同じ技が多数あった。

力士たちは役相撲や順位を決めるために「内取（うちどり）」という稽古相撲を前日に行い、最強者の「最手（ほて）」と、次位の「脇」という役力士を左相撲、右相撲から1人ずつの計4人選んだ。武士の時代に入ると最手が大関に代わり、脇は関脇となった。

その後どういう経緯で誕生したかがわかってはいないが、大関、関脇の次位に小結が加わり、江戸の番付では役力士は三役となった。

本番では勝負が1番終わるごとに勝ち力士側の舞楽が演奏され近衛の役員が地上に矢を立てて勝敗をあきらかにした。取組が全部終わるとこの矢の合計数で左右いずれの陣営が勝ったかを決める。これがのちの大相撲の東西制につながっている。

やがて戦乱が収まると失業した浪人を中心に職業相撲が盛んになっていった。江戸初期には人方屋（ひとかたや）といって、相撲を取るスペースを大きく取り、対抗する相撲集団や観客が人垣を作っていた。

相撲を取る2人を観客や力士が取り囲んでおり、人方屋と呼ばれていた

当然、相撲が長引くと、この人垣に押し込んでしまう場面も見られた。押し込んだほうが勝利となったようだが、まだ戦国の気質が抜けていない頃だったため、相撲取りが人垣に紛れ込むことでけんか口論の火種となり、中には血を見るような修羅場さえ演じられることもあったという。そのため幕府はしばしば相撲禁止令を出して取り締まった。

打開策として相撲集団が考案したのが、相撲作法や基本技を制定し、相撲を取る場所に境界線を作ることだった。この境界線が享保（1716〜）頃に現在の土俵とほぼ近い形に完成した。このことが相撲競技に大きな改革を起こし、寄り切りや押し出しなど土俵の外に相手を出すことも勝ちになるルールが確立していった。

こうして形を整えていった江戸相撲は、宝暦7年（1757）に東西を1枚に収めた縦番付が考案され、これを機に、相撲協会の前身である相撲会所の組織も整い始めた。現在の相撲界は、基本的に宝暦時代に確立された江戸相撲の流れを受け継いでいる。

大きな転機は明治42年の旧両国国技館の開館

江戸時代から大正までは、それほど多くの制度が変わったわけではなく、年2場所の興行が連綿と続いていた。大きな変化は明治42年（1909）6月、旧両国国技館の開館で「晴雨にかかわらず」興行が行えるようになったことだろう。

そして大正末期に財団法人の資格を得ることができたのだが、一番の要因はプロの相撲団体が1つに統一されたことにある。

江戸時代のプロ相撲は各地に存在したが、江戸、京都、大阪が“三ヶ津の大相撲”と呼ばれメジャーな存在だった。当初は関西が主流だったが、大力士谷風が出現した明和（1764〜）頃から江戸が中心となっていった。明治に入ると関西拠点の相撲集団は衰退の一途をたどり、京都相撲は明治末期に消滅。大阪相撲も大正時代には危機的状況に陥っていた。

大正14年（1925）4月29日、摂政宮殿下（のちの昭和天皇）は東京大相撲を招いて台覧され、金一封を下賜。東京相撲協会はその拝領金で優勝杯を作成した。これが思わぬラッキーな方向に展開する。

東京相撲協会は、賜杯拝戴を独占するのは恐れ多いという名目のもと大阪相撲協会を吸収合併。同年に財団法人の資格取得につながった。東西両協会の正式合併は昭和2年（1927）1月で、ここからはメインとなる伝統を残しつつ、時代に即した改革に取り組み、日本特有の身体文化を伝え続けていくことになる。

東西合併になって初めての番付（昭和2年1月場所）

現在の仕切り時間の制限はいつ始まったのか

昭和3年春（1月）場所にはラジオ放送が始まり、放送時間内に全取組を終わらせる必然性から、仕切り時間の制限が断行された。

相撲は行司という主審がいるにもかかわらず、対戦する2人によって自主的に競技を始めなければならない。戦う相手と呼吸を合わせるという矛盾したものが成立していた背景には、江戸時代から昭和2年までは仕切りに制限時間がなかったことが挙げられる。

両力士は両手をついてにらみ合い、呼吸が合うまでは何回仕切ってもよかった。突っかけられても立つ気がなければ待ったをして仕切り直すことができ、頭をつけ合って仕切ったりすると、立つまでに1時間以上もかかることがあった。

そこで制限時間を設けると同時に、立ちやすいように仕切り線も制定し、一定の距離を置いて立つようになった。仕切り制限時間は当初、幕内10分、十両7分、幕下以下5分だったが、昭和25年秋場所から現行の幕内4分、十両3分、幕下以下2分に短縮された。

昭和3年1月場所からラジオ中継が始まり、仕切り制限時間が設けられた

制限が短くなるにつれ時間前の仕切りは形骸化し、時間いっぱいの立ち合いでは手をつくことがおろそかになり、中腰で立つことが多くなってきた。昭和60年に国技の殿堂が蔵前から再び両国に移るにあたり、立ち合いの手つきが厳格化され、内容充実が図られた。

大型力士の台頭で土俵も大型化？

実は土俵の大きさも変わっている。昭和6年夏場所から土俵の内径は拡大された。その直前の4月29日、「天長節」にちなんで宮中で天覧相撲が催され、直径は江戸時代からの13尺（約394cm）から15尺（約455cm）へ。以前は内13尺・外15尺の二重土俵で、内土俵から出たら負けだったが、拡大に際し13尺を取り除き15尺一重となった。大きくした理由は定かでないが、6尺（約182cm）超の大型力士の台頭がきっかけとも言われる。

前頭6枚目天竜と前頭9枚目幡瀬川の仕切り。土俵が二重だったことがよくわかる（昭和5年5月場所）

現行の部屋別総当たり制へ移行したのは昭和40年初場所

相撲は古来、2つの勢力に分かれて戦うものだった。冒頭の相撲節会では力士は左右の近衛府に分類され、それぞれ左相撲（左方）、右相撲（右方）と呼ばれていた。江戸でもその伝統に沿って東と西に分かれ、同じ方屋同士の対戦はなかった。

この伝統は昭和初期まで続いたが、昭和7年春（1月）場所直前に角界改革を訴え、多くの幕内力士が脱退する春秋園事件の発生が転機となる。協会は十両・幕下から力士を抜擢して2月22日にどうにか初日を開くが、その際、東西制を廃止し、系統別（一門別）総当たり制を実施。史上初の東同士・西同士の対戦が組まれた。

やがて脱退力士の大半が戻り、不世出の大横綱双葉山の出現で相撲人気が沸騰すると、昭和15年春（1月）から東西制に戻した。

戦後、人気低迷を受けて昭和22年秋（11月）から再び系統別総当たり制となったが、“同門相戦わず”という300年の伝統だけは守られた。それに対し、寝食を共にする同部屋同士の対戦は難しいにしても、同じ一門同士の対戦がないのは不合理だと、指摘され続けていた。

そうした声に応え、系統別総当たり制から、現行の部屋別総当たり制へ歴史的な決断が下されたのが、昭和40年初場所。初日の目玉は横綱大鵬―新小結玉乃島（のち横綱玉の海）。二所一門同士の初顔合わせの1番は、玉乃島が内掛けで大鵬を撃破し、「同門同士では力が入らないのでは」との懸念を払拭した。

300年の伝統を破って部屋別総当たり制が実施された昭和40年1月場所。同じ二所一門の小結玉乃島が横綱大鵬を撃破した

力士個人の「優勝」という概念はなかった

現在の大相撲では毎場所、優勝争いが話題となるが、江戸から明治にかけて「優勝」という概念はなかった。

明治42年の国技館オープンで相撲協会は初めて優勝制度を導入したが、当時は東西制の時代で、東西どちらの幕内が多く勝ったかという団体優勝で、優勝旗が授与された。同時に、個人の最優秀力士の優勝額を館内に掲げる制度も始まったが、時事新報社の懸賞扱いで、制度面での不備も多かった。引き分け・預かり（同体の場合）が残り、誰が最優秀か判然としない場所も多かった。

国技館の杮落しとなった明治42年夏場所は、前頭7枚目高見山が初の優勝掲額の栄誉を獲得した。ところが成績は7勝3分けで、大関太刀山の8勝2敗とどちらがその場所のチャンピンにふさわしいのか、にわかには判断できない。

不戦勝、不戦敗制度もないという制度上の不備もあった。Aの対戦相手Bが休場すると、Aも休場扱いになるという合理性に欠けるものだった。大正3年夏場所は新入幕の両国が9勝1休みで優勝掲額をゲットしたが、同場所の横綱太刀山の成績は8勝1預かり1休み。太刀山の1休みは6日目の対戦相手の小常陸が休場したことによるものだった。

相撲協会が正式に個人優勝を制度化したのは大正15年春（1月）場所。前述の摂政賜杯（のち天皇賜杯）の授与をきっかけに、引き分け・預かりを廃止し取り直し制度を導入。昭和3年からは不戦勝・不戦敗のルールも確立した。時事新報社時代の優勝掲額力士も追認する形で優勝力士一覧に加えられた。

令和6年春場所で新入幕の尊富士が初優勝を決め、両国以来110年ぶりの偉業と騒がれたが、制度的には実質史上初とも言ってもよかった。

新入幕で初優勝を成し遂げた尊富士。実質的には史上初の快挙だった

優勝決定戦は昭和22年夏場所から

また、それまで同成績だった場合、上位力士が優勝する制度が改められ、優勝決定戦制度が導入されたのが、昭和22年夏場所からだ。先の秋場所の大の里と豊昇龍の例を見てもわかる通り、プレーオフが行われることによってさまざまなドラマが生まれ、相撲人気を盛り上げる役目を果たした。

昭和22年5月場所から優勝決定戦制度が導入された。同場所は、4人でのプレーオフとなり、最後は横綱羽黒山が大関前田山を寄り切って優勝

日本相撲協会が財団法人となって100周年を迎えた。戦後は年6回と場所数も増え、季節を告げる歳時記のような存在にもなっている。

日本の国技である相撲はスポーツと文化がうまく融合した興行として、外国にも広く認知されるようになった。次世代を担う新弟子数の減少など課題はあるものの、時代とともに変わり続けることで相撲はその存在感を保ってきたことは間違いない。

筆者：長山 聡