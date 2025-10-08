ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

なぜか話が進まない理由

会議で誰も反対していないのに物事が進まない。

友達と会う予定を立てたいのに話が進まない。

そんな経験をしたことはありませんか？

実はそこには、目に見えない「スロー・ノー」が潜んでいる可能性があります。

アメリカ海軍には「沈黙は同意」という戦術があります。

しかしビジネスの場では真逆。

沈黙は「反対かもしれない」「同意しきれていない」というサインになるのです。

「スロー・ノー」がもたらす弊害

スロー・ノーとは、明確にノーと言わないが、積極的にイエスとも言わない態度のことです。

つまり「反対はしないけど賛成でもない」状態。

だから行動にも移さないし、フォローも生まれません。

結果として、プロジェクトや意思決定は宙に浮いたまま停滞してしまうのです。

沈黙とは、反対や、積極的には同意していないことを意味する。

――『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』より

話を進めるためには「質問」が鍵

この厄介な「沈黙の拒否」を見抜くには、直接的な質問が有効です。

「あなたが一番興味をもっていることは何ですか？」

「これはあなたの部署にどんな影響がありますか？」

「どこに出かけたいと思っていますか？」

と問いかければ、相手の本音を引き出すことができます。

沈黙は“安心”ではなく“リスク”

沈黙を安心材料と受け取ってしまうのは危険です。

むしろ「スロー・ノー」が潜んでいないかを疑い、勇気をもって質問することが、組織を動かすリーダーの役割なのです。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）