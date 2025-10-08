年金生活は悲喜こもごも（写真：Princess_Anmitsu/Shutterstock.com）

将来受け取る公的年金の額はどれくらいになるのか。今は、日本年金機構から毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」や、同機構の「ねんきんネット」により、以前に比べて把握しやすくなっている。厚生労働省の「公的年金シミュレーター」を使えば、税金や社会保険料などを反映した受給額を計算することも可能だ。とはいえ、実際に受給してみると、想定外の出来事がいろいろあるようで……。年金生活を送る先輩諸氏の体験談を紹介する。

（森田 聡子：フリーライター・編集者）

高額な健康保険料に閉口

68歳の男性は定年後も勤務先の継続雇用で働いていたが、満65歳で完全リタイアし年金生活に入った。

ねんきん定期便で確認した年金収入は約240万円、月額20万円の年金は厚生年金受給者の平均額16万6606円（男性、厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」）より2割ほど多い。

1歳上の妻も自分名義の年金を月額で6万円ほど受け取っている。「住宅ローンも完済したし、贅沢をしなければ日常の生活費は年金でカバーできる」と考えていた。

ところが、実際に受給が始まってみると、年金からは所得税が天引きされ、さらに国民健康保険料や介護保険料も支払う必要がある。年金生活が始まった翌年には、住民税決定通知書も届いた。税金と社会保険料で収入の約15％を持っていかれ、“実質収入”は月額17万円に届かない。

「特に国民健康保険料と介護保険料の負担が重く、両方合わせるとゆうに年間25万円を超える。光熱費や食料品価格、自宅マンションの管理費なども上がっており、完全に予定が狂った」

結果、毎月5万円程度を老後のための預貯金から切り崩している。自宅マンションは近い内に水回りやトイレのリフォームも必要になっており、将来の医療費や介護費が確保できるか不安が募る。リタイア後の楽しみにしていた国内外への長期旅行も「出かける気にもなれない」と嘆く。

「税金や社会保険料が引かれること自体は認識していたが、大した年金額でもないのにこれほど手取りが減ってしまうとは思わなかった」と話すのは別の67歳の男性だ。

特に健康保険料が高いのに閉口していると言う。「92歳の父親と同居しているが75歳以降の後期高齢者医療保険の保険料も徐々に上がっていて、来年からは“異次元の少子化対策”の『子ども・子育て支援金』まで加算される。今の日本に少子化対策が必要なのは分かるけれど、老い先短い高齢者から取るのはえぐ過ぎないか」と憤る。

一方で、ねんきん定期便に記載された金額よりも実際の受給額が多かったという人もいる。

4年間で総額170万円近くも上乗せになった理由

年下の妻を扶養する老齢厚生年金の受給者は、妻が65歳になって妻自身の年金が受給できるまで「加給年金」という上乗せ年金が支給される。年金版の“家族手当”といった位置付けだ。

「ねんきん定期便には加給年金が記載されておらず、私自身この制度のことを知らなかったので、うれしい誤算になった」

そう話してくれたのは70歳の男性。配偶者の加給年金額は25年度が41万5900円（特別加算との合計、特別加算は妻が1943年4月2日以降生まれの場合）となっており、公的年金の金額同様、毎年見直される。

男性の妻は4歳年下で、去年まで月額3万5000円ほどの上乗せ給付が受け取れた。4年間で総額170万円近くに上ったという。

18歳を迎える年度末（高校3年生）までの子供がいる人も加給年金の支給対象となる。金額は25年度が第1子と第2子が各23万9300円、第3子以降が各7万9800円。晩婚で、65歳時点で年の離れた年下妻と高校生以下の子供が2人いる元会社員だとしたら、年間90万円近くが上乗せされる計算だ。

14年3月までに解散した厚生年金基金（厚生年金の上乗せ年金）に加入していた人は、その分の年金が企業年金連合会から支給される。厚生年金基金の受給見込み額も、ねんきん定期便には記載されていない。

「特別支給の老齢厚生年金＊の受給権が生じたタイミングで、企業年金連合会から通知が送られてきた。以降、毎年5万円ほど振り込まれ、ちょっとした小遣いになっている」と言うのは、67歳の男性。現在の年金受給世代には、この男性のように「小遣い程度の厚生年金基金」を受給している人が多いようだ。

＊1961年4月1日以前に生まれた男性と66年4月1日以前に生まれた女性は、満65歳になる前に老齢厚生年金が受給できる。老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳まで段階的に引き上げられた際、スムーズな移行を補助するために設置された制度。

年金受取口座選びで特典も

65歳の男性は楽天証券で投資をしていたことから、年金受け取り口座を系列の楽天銀行に開設した。「自分は楽天経済圏の住民なので、年金受け取りについてもステージに応じたポイントがつくのはうれしい。他行への振込手数料が月3回まで無料になったり、預金金利が上乗せしてもらえたりという特典もある」

三井住友銀行でデジタル金融サービス「Olive」のアカウントを契約すればVポイント、auじぶん銀行ではPontaポイントが加算されるなど、年金受け取りによるポイント獲得のサービスが広がっており、今後は“ポイ活”を意識した受け取り口座選びが進みそうだ。

地元の信用金庫に年金受け取り口座を開設したのが大正解だったと語るのは69歳の男性だ。

「預金金利の上乗せ以外に年金の裁定請求（年金の受給権のある人が年金を受け取るために行う手続き）もサポートしてもらえたし、互助会の会員になることで地元の美術館やレジャー施設、カルチャースクールが安く利用できる。冠婚葬祭の割引もあり、親の葬儀の時は助かった」

“失敗組”の代表は72歳の男性。あまり考えずに会社員時代に給与振り込み口座を開設していたメガバンクを選んだという。

「近年急速に支店の統廃合が進み、自宅から一番近い支店に行くのに交通費がかかるようになった。郵便局（ゆうちょ銀行）への変更も考えたが、日本年金機構のウェブサイトを読むと手続きが結構面倒で1カ月ほど時間もかかることが分かり、放置している状態だ」

年金生活に入ると、会社員時代とは勝手が違うことも多い。会社員時代は勤務先が毎年年末調整をしてくれたが、年金の場合、年金収入400万円以下なら申告しなくてもいいという制度はあるものの、年末調整のように所得税を計算して納め過ぎた分を戻してくれはしない。

減税も同様で、今になって岸田文雄政権時代の“おこぼれ”を頂戴した人もいる。

高市新総裁は「給付付き税額控除」に前向き

年金受給者の方々に取材をする中で、「少し前に突然、“不足額給付”として4万円を支給するという通知が届いた」という話を聞いた。

給付金詐欺を疑ったその男性が役所に問い合わせたところ、この“不足額給付”は「24年に実施された4万円の定額減税を受けられるほど税金を払っていないが、住民税非課税世帯を対象にした10万円の給付も受けられなかった年金収入160万〜170万円前後の65歳以上の人」を救済するために行われたものだった。

とはいえ、緊急物価高対策として実施された当時の岸田政権肝煎りの定額減税の恩恵に授かるのが1年後というのは少しばかり遅過ぎないだろうか。

10月4日に行われた自民党総裁選では、高市早苗・前経済安全保障担当大臣が第29代総裁に選出された。高市新総裁の政治姿勢や経済政策は安倍晋三元首相後継とされ、積極財政路線で株式市場は上昇しても、大企業と中小企業、富裕層と貧困層の経済格差の拡大を懸念する声もある。

しかし決選投票の相手となった小泉進次郎・農林水産大臣が「30年度までに平均賃金100万円増」と国民民主党や参政党を意識した現役世代への支援を公約に掲げたのに対し、高市新総裁は低所得者に配慮した「給付付き税額控除」の導入に前向きな姿勢を見せている。

30年には日本人の3人に1人が65歳以上の年金受給世代となる。約20年前に自民党の小泉純一郎政権が設計した「100年安心」の年金制度が揺らぐ中、新総裁には年金受給世代も現役世代も安心、納得できる「人口減少時代の年金の在り方」を早期に示してほしいと切に願う。

