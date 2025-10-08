こんなボリューミーだった？韓国の22歳元フィギュア選手、意外な美スタイル大胆見せに「隠して！」の声【PHOTO】

韓国の元フィギュアスケート選手イム・ウンスが、意外な美スタイルを披露して話題だ。

【写真】美脚際立つ黒タイツも…イム・ウンスの意外な美スタイル

イム・ウンスは最近、自身のインスタグラムを更新。

「your dreams wants you too」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、白を基調に黒の水玉が施されたノースリーブワンピースに身を包んだイム・ウンスが鏡越しに自撮りをしている。ぱっちりとしたキュートな瞳や、スマートフォン越しに微笑む表情が人々の目を引く。

ただ何より目を引くのは、タイト目なドレスから際立つボリューム感のある美スタイル。現役時代に氷上で見せた姿から一転、より成熟した雰囲気を醸して多くのファンを魅了していた。

この投稿に、ファンからは「素敵です…」「ゴージャス！」「いつ見ても可愛い」「隠して！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イム・ウンスInstagram）

イム・ウンスは2003年2月26日生まれの22歳。キム・ヨナを見て育った世代“ヨナ・キッズ”の有望株の一人と期待され、2017年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権ではキム・ヨナ以降最高順位となる4位入賞を果たした。

2022年の韓国総合フィギュアスケート選手権以降は大会出場がなく、事実上の引退状態となっていたが、2025年2月のハルビン冬季アジア大会で解説デビュー。同月の四大陸選手権で同僚のチェ・ダビン、ウィ・ソヨンらと公演を披露し、正式にフィギュア選手を引退した。