◆みやざきフェニックス・リーグ 広島６―３ＤｅＮＡ（７日・天福）

８月７日に左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が７月３１日以来、６９日ぶりに１軍に合流することが７日、決まった。三浦監督が「こっち（１軍）に合流させます」と明言。８日の練習試合・日本通運戦（横浜）で一塁のスタメンで出場する。梶原昂希外野手（２６）も１軍に合流する。

頼れる主将が帰ってくる。牧は「まずはチームに合流して、どんな雰囲気でやっているかを実際ベンチで感じることが大事。しっかりカジ（梶原）と一緒に『今までいました』ぐらいのテンションでやれれば」と気合を入れ直した。

牧はこの日、みやざきフェニックス・リーグ広島戦（天福）で「２番・一塁」で負傷後２度目のスタメン出場。４打席で３打数無安打、１四球と快音は聞こえなかったが、守備では無失策。本職の二塁だけではなく、一塁にも就き、状態を上げてきた。

三浦監督は「状態を確認しながらになるが、間に合うようであれば大きな戦力になる」と期待する。皆が復帰を待ち望んだ背番号２が、ＣＳの大舞台で大暴れする。（太田 和樹）