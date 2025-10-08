高市新総裁で注目の「国を守る銘柄6選」…5年で20兆円の社会インフラ市場の恩恵を受ける企業とは

5年間で20兆円の資金が投入される社会インフラ市場

世の中には、誰にとっても必要で維持されるべきものがあります。社会インフラです。社会インフラとは、社会生活や経済活動を支える基盤的な施設やシステムのことです。道路、鉄道、空港、港湾、電力、ガス、上下水道、治水・防災施設などが該当します。それらは、安全・快適な生活、経済の安定、災害時の復旧力を支える基盤です。社会インフラに不具合が起きると日常生活に不自由をきたし、道路や通信網の破壊は経済活動に大きな打撃を与えます。社会インフラは「国を守る」基礎と言っていいでしょう。

一方でそれらの社会インフラの老朽化が顕著になってきています。記憶に新しいところでは2025年1月28日、埼玉県八潮市で下水道管の破損により大規模な道路陥没が発生して、配送トラックが飲み込まれました。1970年代建設のコンクリート管の老朽化が原因で、約120万人の住民に影響が出ています。国土交通省は同年1月29日に「下水道管路施設に対する緊急点検」として、全国の自治体に要請を発出しました。 同様のリスクを有する管路の異常を早期発見し、道路陥没や下水道機能停止を防ぐことが目的です。日本全国の下水道管総延長は約49万kmで、7%超が耐用年数（約50年）を超過しており、老朽化が社会問題化しています。

下水道管だけではありません。少しさかのぼりますが、2018年には台風21号の強風により、1960年代建設の送電線鉄塔が倒壊したことで、関西電力管内で大規模停電が発生し、約200万戸が影響を受けました。鉄塔の老朽化による耐風性の低下が一因とされ、点検不足も指摘されました。日本の社会インフラの多くは1950〜1970年代の高度経済成長期に集中整備され、2025年時点で約50〜70年が経過しています。国土交通省によると、2040年までに道路橋の75%、トンネルの50%以上が耐用年数（50年）を超過する見込みです。

この状況に行政が指をくわえて眺めているわけではありません。実は定期的に「国土強靭化（こくどきょうじんか）計画」が示されています。直近では、2025年6月6日に政府が「第1次国土強靱化実施中期計画」を閣議決定しています。この計画は、2026年度から2030年度までの5年間にわたるもので、おおむね20兆円強の事業規模を予定しており、主に南海トラフ巨大地震などの大規模災害への備えを強化し、インフラ老朽化対策を焦点に据えています。

つまり、来年度からの5年間の市場規模が20兆円程度あるということです。なかなかに大きなマーケットと捉えていいと思います。この記事では、5年間で20兆円という需要を吸収するであろう上場企業をピックアップしてみました。

国内第4位のゼネコンに注目するワケ

■ダムと道路に強みを持つゼネコン 清水建設（東プ：1803）

社会インフラを作り、維持する存在の代表は建設業です。清水建設は売上高で国内第4位のいわゆるスーパー・ゼネコンです。「なぜ、上位3社ではないの？」という声が聞こえてきそうです。ちなみに上位3社は鹿島(1812)、大林組(1802)、大成建設(1801)です。敢えて清水建設を選んだ理由が2つあります。

一つは、ダム建設において最大手であること。いうまでもなく、ダムは治水のかなめです。

もう一つは主に道路舗装を専門とする日本道路を完全子会社化することです。清水建設は日本道路の株式の過半数を有し、連結子会社にしていましたが、2025年に完全子会社化を目指してTOBを実施しました。日本道路は2025年10月10日上場廃止されます。これに伴い、道路メンテナンス分野で人材も獲得することになり、この分野で他社より優位に立つことになります。

2025年3月期に大きく増配し、株主還元への積極性もうかがえます。

■水インフラが第2の事業 クボタ（東プ：6326）

クボタといえば、農業機械メーカーと思われがちです。

それはもちろんなのですが、実は第2の事業の柱が水・環境ビジネスで、水関連事業には130年の歴史を持ちます。

水処理施設は自治体の予算削減と人材不足の問題に直面しています。同社が提供している、「クボタスマートインフラストラクチャシステム（KSIS）」は、水環境機器の遠隔監視・診断・制御サービスを提供する独自のIoTシステムです。水環境プラント・機器を遠隔監視し、稼働状況をリアルタイムで見える化、さらに蓄積された監視データを解析して不具合を事前予測するものです。人手不足に対応するために今後はこのようなデジタル技術の導入が増えていくと予想されます。

道路修繕で他の追随を許さない企業

■総合社会インフラサービス企業 インフロニア・HD（東プ：5076）

前田建設工業、前田道路、前田製作所などが2021年10月に経営統合され、3社の完全親会社として設立された持株会社です。社名の「インフロニア」はInfrastructure/ Innovative/ Pioneer/ Engineer/ Frontierなど、インフラの革新者・先駆者・エンジニア・フロンティアという思いを込めた造語です。まさに「インフラ」が社名にも反映されていますし、インフラの未来に挑むことをミッションに掲げています。グループ中核の前田建設工業は橋梁、トンネル、ビルなどの大規模プロジェクトに強みを持ち、前田道路は道路舗装で国内2位のシェアを持ちます。

2025年に三井住友建設を買収しました。

2025年9月30日には現在の中期経営計画最終年度である2027年度業績目標を三井住友建設買収に伴い上方修正したことが好感され、10月以降株価が上昇しています。

■修繕に強み ショーボンドHD（東プ：1414）

社会インフラの補修・補強に特化した総合メンテナンス企業です。「コンクリート構造物のメンテナンス企業」として橋梁・道路・トンネルを中心に、鉄道・港湾・上下水道・建築などの保守工事を営み、特にコンクリート建造物の補修・補強工事の最大手で、橋梁のメンテナンスは国内トップです。主な取引先は、高速道路公団3社です。

どんなインフラも、作ったものはいつか必ず修繕しなければいけない日がきます。道路インフラは容易にリプレースできず、修繕しながら維持するのが現実的なソリューションでしょう。ショーボンドHDはこの修繕分野で他の追随を許さない企業です。

過去10期以上連続増配中です。

ともに事業堅調な小型株

■地質調査首位 応用地質（東プ：9755）

日本の地質調査トップ企業です。大きなクライアントが国土交通省です。地質のエキスパート技術集団として社会インフラや災害などの調査・コンサルティング、計測・監視システム＆製品を提供しています。民間企業で唯一、スーパーコンピューターを駆使した広域の地震動計算・津波解析が可能で、国内トップクラスを誇る都道府県の地震被害想定調査実績を持ちます。

多くの社会インフラのオーナーは行政です。しかし、行政のみで調査やインフラ整備計画立案・実行は人材不足により難しく、時間がかかります。そこで、同社のサービスと製品が今後重宝されると考えます。時価総額700億円程度の小型株ですが、営む事業への需要は底堅いでしょう。

直近決算期で5％程度のROEを2030年に8％まで引き上げる計画を遂行中です。株主還元にも意欲的で、直近決算期まで6期連続増配中です。

■水と環境に強みを持つコンサルティング企業 NJS（東プ：2325）

こちらも時価総額500億円程度の小型株です。それでも敢えてご紹介するのは、足下の業績が好調だからです。

同社は、上下水道インフラのライフサイクルを通したコンサルティングなどを国内外で手掛ける建設コンサルタント企業です。官公庁向け売上高の比率が高く、主な取引先が日本下水道事業団です。下水道向けヒューム管メーカーである日本ヒュームが約34％を保有する大株主です。NJSがコンサルティングした結果、必要に応じて日本ヒュームが製品を提供する、といった構図でしょうか。

2024年12月期決算で公表した2025年12月期予想では前年度比減益でしたが、第1四半期で上方修正、さらに8月下旬に「国内コンサルティング事業の受注が順調に推移している」ことを理由に、さらに上方修正しています。近年顕著な水道インフラ老朽化問題に対応しようとする行政が増えてきているのだろうと考えます。今後しばしはこの傾向は続くと考えれば、長い目で見て保有するのに向く銘柄ではないでしょうか。2024年12月期まで7期連続増配中で、今期も増配予想を公表しています。

以上、小型株から大型株まで、20兆円の需要を吸収しそうな銘柄を、分野も分けて選んでみました。半導体関連のような大化けを期待できる分野ではないと考えますが、不況に強いとも言える分野だと考えます。

