山本由伸投手がポストシーズンでも快投を続けています。メジャー2年目でエースになりつつある自身の昨年との違いを語りました。

山本投手はレギュラーシーズンで唯一ローテーションを守りきると12勝8敗、防御率はリーグ2位の2.49を記録しました。ポストシーズンに入ってからもワイルドカードシリーズ第2戦に登板し、6回2/3を自責点0(2失点)に抑える活躍を見せました。

「去年のポストシーズンからは沢山のことを学びましたし、それがマウンドでの落ち着きだったり、自分のプレーを発揮できるという準備に繋がってると思います。シーズンももちろん1試合1試合、全力で挑んでますけど、またポストシーズンになったらより落とせない試合が続くので、いろいろなことが起こると思いますけど、その時にしっかり冷静でいられるように、心の準備だったり身体を大切にしたいなと思います」と話します。

ルーキーイヤーの昨年と比べ対戦への自信はと問われると「そんな大きくは変わってないんですけど、“こうすれば良いんだ”じゃないですけど、やることが明確にわかってきたというのはすごく大きいなと思いますし、そういったところが、わかってきてより自分の投球が出来るようになったかなと思います」と自信をのぞかせました。

大谷翔平選手やブレーク・スネル投手など先発陣の好投が続くドジャース。「みんな本当にいい投球をしているので、自分も負けないように、置いていかれないように、必死にやりたいなと思います。それがチームにすごいいい影響が出ていると思うので、僕自身しっかり自分のことに集中してやっていきたいと思います」とコメント。

「（スネル投手は）とにかく沢山のことを教えてくれますし、試合の後、動画を見てしっかり振り返ってくれたり、日頃から小さなコミュニケーションから、たくさんしてくれるので、本当に心強い存在。本当にたくさん学んでます」と一流のメジャーリーガーからたくさんのものを吸収していく山本投手。日本時間9日におこなわれる第3戦に登板が決まっていて、ここで勝利を飾ればドジャースはリーグ優勝決定シリーズへ進出します。