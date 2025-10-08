小鹿田（おんた）焼の窯元9軒による焼き物の展示即売会「第58回小鹿田焼民陶祭」が11、12日の両日、大分県日田市源栄（もとえ）町の皿山地区（小鹿田焼の里）で開かれる。各窯元がこの日のためにそろえた作品を工房や軒先に並べ、陶芸愛好家でにぎわう。

小鹿田焼は江戸時代中期に始まり、現在も機械を使わず手作りの技法を一子相伝で伝える。ろくろを回しながら先の曲がったかんなで模様を付ける「飛びかんな」や、刷毛（はけ）を使った「刷毛目」といった技法により、独特の美しさを表す。川から引き込んだ水を利用してししおどしの仕組みで陶土を砕く「唐臼（からうす）」の音は、環境省の「残したい日本の音風景100選」にも選ばれている。

ロックバンド「ヒートウェイヴ」の山口洋さんと、ベーシストのTOKIEさんの特別ライブイベントを12日午後3時から、坂本工窯前ステージで開く。

事故防止と混雑緩和のため両日とも皿山地区は車両通行禁止となるほか、殿町−源栄町の一部区間を片側交互通行とする。臨時駐車場を設ける、小野民芸村ことといの里と旧北小野小発着の無料シャトルバスを運行する。小鹿田焼陶芸館＝0973（29）2020。

（床波昌雄）