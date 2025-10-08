熊本県南関町の総合物流会社、ティーエヌ運輸倉庫は、玉名市山部田のNTT印刷玉名工場跡に大型倉庫を新設することを決め、6日、市と立地協定を締結した。半導体世界大手、台湾積体電路製造（TSMC）の菊陽町進出などに伴い、県北で高まっている倉庫需要に対応する。

NTT印刷から土地・建物を購入済みで、近く旧工場棟と旧倉庫棟の改修に着工し、2026年6月の操業開始を目指す。延べ床面積約6700平方メートル。投資額は5億8700万円を見込み、地元から15人を新規雇用する予定。

ティーエヌ社は21年、玉名市で青果物運送などを手がける「天水」から経営分離して設立され、倉庫2棟で自動車部品に特化した運輸・倉庫業を行っている。TSMC進出を機に倉庫の引き合いが強まり、需要拡大が見込めるため、九州自動車道菊水インターチェンジに近い工場跡地への倉庫新設を決めた。

市役所であった締結式で、松下学社長は「（自動車部品以外も含め）事業拡大を図りたい」と述べた。蔵原隆浩市長は「地場企業との連携で新たなビジネスチャンスと相乗効果が生まれ、地域のさらなる発展につながると確信している」と期待した。

（宮上良二）