秋の大祭「長崎くんち」が7日朝、長崎市上西山町の諏訪神社で幕を開けた。10年ぶりの大役が回ってきた六つの踊町（おどりちょう）は、6月の「小屋入り」から本格的な稽古に励んできた演（だ）し物を披露。雲ひとつない青空の下で声を振り絞り、熱気をみなぎらせた。

この日、客席となった神社の石段「長坂」には夜明け前から大勢の観客が詰めかけた。諏訪町の「龍踊（じゃおどり）」では3尾の龍が縦横無尽に玉を追い、まるで生きているかのような迫力に歓声が上がった。榎津町の「川船」で船頭役の児童が投げた網が開いて木彫りのコイを一網打尽にすると、大きな拍手が湧いた。

9日までの期間中、各踊町は諏訪神社▽八坂神社▽中央公園▽お旅所−の4カ所の踊場（おどりば）で演し物を披露するほか、市中心部の商店街や広場を巡る「庭先回り」も繰り広げる。 （貞松保範、高平路子、写真は米村勇飛）

力強く川船を引っ張る榎津町の根曳衆 力強く川船を引っ張る榎津町の根曳衆

榎津町 川船に乗った子どもたちによる囃子（はやし）で登場。船の先端に座る「飾り船頭」の4歳児が音色に合わせて足でリズムを取る姿に、観客もにっこり。船底の模様と合わせた波柄の衣装をまとった根曳（ねびき）衆は、汗も拭わず船を引っ張り、終盤には片肌脱ぎで勇ましさを増した。

特徴的な姿や動きで観客を楽しませた、新橋町の阿蘭陀万歳 特徴的な姿や動きで観客を楽しませた、新橋町の阿蘭陀万歳

新橋町 最初に奉納する「一番町」で登場。芸者役の美しさとオランダ人役2人の軽快さが魅力の阿蘭陀万歳（おらんだまんざい）を披露した。鼓をキャッチするなどコミカルな動きに歓声が上がった。アンコールを求める「ショモーヤレ」に応えて「長崎ぶらぶら節」が始まると手拍子が響いた。

華麗な舞を披露した西古川町の本踊 華麗な舞を披露した西古川町の本踊

西古川町 櫓（やぐら）太鼓と本踊（ほんおどり）を披露。櫓太鼓は、行司役の子どもによる口上や相撲甚句があり、弓取り式では力士役が体を反りながら早回しする姿に感嘆の声が上がった。軍配や布など多彩な小道具で華やかさを演出した本踊は、長唄に合わせて客席から手拍子が送られた。

力強くかけ声を掛ける賑町の大漁万祝恵美須船 力強くかけ声を掛ける賑町の大漁万祝恵美須船

賑町 最後に登場した大漁万祝恵美須船（たいりょうまいわいえびすぶね）。母船と子どもが曳（ひ）く二つの舟の大太鼓が力強く打ち鳴らされると一体感が強まった。屋根にガラス細工の網が施された母船は、回転するたびに太陽の光がキラキラと反射し、美しさが際立った。「モッテコーイ」には4回応えた。

勇壮な舞を披露した諏訪町の龍踊 勇壮な舞を披露した諏訪町の龍踊

諏訪町 龍踊（じゃおどり）を奉納。子どもの龍の玉追いの後、雄の青龍と雌の白龍の登場で会場は盛り上がった。龍を動かす龍方（じゃかた）が、激しく勇壮な動きを止めずに入れ替わる「棒交代」も披露。一瞬で黒い衣装を脱いで白に変わると、観客から「ヨイヤー」の声が響いた。



勢いよく山車を引き回す新大工町の曳壇尻 勢いよく山車を引き回す新大工町の曳壇尻

新大工町 はかま姿の女性たちが赤い扇子を手に華麗に舞う詩舞（しぶ）から始まり、紅葉が描かれた衣装を着た根曳（ねびき）が登場し、曳壇尻（ひきだんじり）が奉納された。「モッテコーイ」のかけ声に、一番の見どころである5回転半引き回しが披露されると、観客らから大きな拍手が起こった。