人気ダンス＆ボーカルグループ「EXILE」の関連グループ「FANTASTICS」メンバーが出演する佐賀県唐津市のPR動画が、13日から市の公式ユーチューブ「唐津市魅力発信チャンネル」で公開される。澤本夏輝さんと中島颯太さんが市内の景勝地を巡るなどして撮影。知名度の高い2人の動画配信を通して、地元産品の認知度向上や観光活性化につなげる。

澤本さんは料理が得意で、唐津産の食材に強い関心を持っているという。5月に行った峰達郎市長への表敬訪問でも、「唐津の食の豊かさに驚かされた」と強調。代表例として、生サラミに白カビを付けて熟成させた「粉雪サラミ」や、魚のすり身に野菜を混ぜて揚げた「魚ロッケ」などを挙げ、「いろいろな食べ方を発信することで新しい層を開拓していると思う」と語っていた。

峰市長は9月26日の定例会見で、FANTASTICSについて「右肩上がりで人気が高まっているグループ」と説明。「（動画を通して）あらためて唐津の良さを知ってもらい、唐津ファンになってくれる方が全国、世界に広がっていけばありがたい」と期待を示した。

（向井大豪）