「ボールは佐賀市にあるのにね…」。開業から3年となった西九州新幹線（武雄温泉−長崎間）に関して、ある自民党県連関係者はこう嘆いた。

整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉間について、国やJR九州、長崎県はJR佐賀駅を通るルートを主張。佐賀県は多額の財政負担や在来線の利便性低下への懸念などから応じていない。

ただ、事態が動いた場合、佐賀駅ルートを通るかどうかがポイントの一つで、駅周辺の開発にも直結する。「佐賀市に一番影響があることなのに、市側から積極的な動きは見えない」（同党県連関係者）

9月の定例記者会見で坂井英隆市長は、石破茂首相が7月、佐賀県の納得を得ることは「国の責任」との認識を示したことを挙げ、「全体の最適解を考え、代替策も含めて国の方で考えてもらうことが大事だ」と踏み込んだ発言は控えた。

山口祥義知事は、在来線も走行できるフリーゲージトレイン（FGT）の導入を国が断念した経緯から、「県は自ら打開する立場ではない」とするが、JR九州や長崎県との3者協議を重ね、県議会でも活発な意見が交わされている。

一方、佐賀市議会で新幹線に関する一般質問は6月定例会が1人で、9月はゼロ。市に積極的な発言を期待する声もあるが、存在感が薄く県を中心に議論が進む。

□ □

平日の佐賀駅バスセンター。佐賀市と福岡県久留米市との間を走る西鉄バス「江見線」は数人乗るだけで、空席が目立った。利用客の減少などに伴い、同線は来年10月1日に廃止が決まっている。

市内の公共交通の状況についても、市関係者は「予断を許さない状況」と話す。運転手の高齢化が問題で、市営バスの運転士計103人（10月1日時点）の平均年齢は53歳で、60歳代も多い。いまは運転士は足りているものの、出入りが多い業界でいつ不足になってもおかしくない。

市はイノベーションを駆使した交通課題の解決を掲げる。ほぼ全ての操作を運転システムが担う国内最高クラスの「レベル4」相当を目指す自動運転や、配車アプリを活用する「電子タクシーチケット」など新しい政策に取り組んできた。

しかし、冷ややかな声もある。週に2回ほど病院や買い物で市営バスを利用するという女性（77）は「アプリの操作は不得手で、新しい技術のことも理解しかねる。バスの本数が減らないかだけが心配。私たち高齢者に向けた政策や説明を求めたい」。