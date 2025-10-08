日本の免疫研究の底力を示すとともに、医療現場でも多様な可能性を切り開いている基礎研究に光が当たった。

今年のノーベル生理学・医学賞が坂口志文（しもん）大阪大特任教授と米国の2氏に贈られることになった。

「免疫が制御される仕組みの発見」が評価された。坂口氏は、過剰な免疫細胞の働きを抑える「制御性T細胞」を突き止めて貢献した。

人間には病原体などから体を守る免疫機能が備わっている。その機能が暴走して自分の体を攻撃し、自己免疫疾患などの病気を引き起こすことがある。そうした仕組みを解明する中で、坂口氏は画期的な発見にたどり着いた。

免疫が関わる病気は関節リウマチや1型糖尿病など多岐にわたる。制御性T細胞の働きをコントロールすれば、病気の治療はもちろん、がんや臓器移植に伴う拒絶反応の抑制にも応用が期待できる。

実際、臨床に向けた研究も進んでいるという。まさに授賞理由である「それまでにはなかった研究分野の基礎を築き、新たな治療法の道を開いた」と言える。

関係する病気で苦しむ世界中の患者や家族、関係者には希望だろう。長年の努力で扉を開いた功績をたたえたい。

日本のノーベル賞受賞は、昨年の日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の平和賞に続くもので、個人は29人目となる。生理学・医学賞は2018年の本庶佑京都大特別教授以来7年ぶり6人目だ。本庶氏も免疫分野で受賞しており、日本の免疫研究の層の厚さを国内外に再認識させた。

ただ、過去の自然科学の受賞者たちと同様、坂口氏の研究も常に順風だったわけではない。

免疫を抑える仕組みについて否定的な見方が増えた時期もあった。不遇の中で一貫して研究に打ち込んだ坂口氏は「問題意識の継続」を強調する。若い研究者たちにはぜひ肝に銘じてほしい言葉だ。

坂口氏が研究生活の早期を米国の大学で過ごした点も見逃せない。どんなに優れた着想や志も、支援する体制がなければ、花を咲かせるのは難しい。科学研究における国際協調は大切にしたい。

日本の大学や研究機関の環境は厳しさを増している。国の科学研究費助成事業や国立大学への運営交付金も伸び悩んでいる。にもかかわらず、国は短期間で成果が期待できるテーマを優遇しがちで、研究者らからは批判が繰り返されている。

大学では不安定な雇用の研究職が増え、大学院の博士課程に進む学生も減っている。国際的に評価される日本の自然科学の論文数も過去最低水準の低迷が続いている。

忘れてならないのは、坂口氏のような基礎研究は発見から社会に評価されるまでに時間を要するものが多い点だ。目先の成果にばかりとらわれない研究環境や施策の重要性を改めて指摘しておきたい。