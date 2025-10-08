7日に自民党の新執行部「チーム高市」が発足し、午後、公明党の執行部と「顔合わせ」を行いました。そして自民党の高市総裁、公明党の斉藤代表と幹事長で「連立の継続」に向けた協議を約1時間半という異例の長さで行いましたが、斉藤代表は…。

公明党 斉藤代表

「今日はまだ（連立継続の）結論までに至りませんでした。引き続き、協議をするということで今日は終わったところでございます」

◇

自民党と公明党は、1999年に初めて連立を組んでから「26年」の連立・連携を続けてきた歴史があります。それが今、大きく揺らいでいるといいます。小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

■公明党は“高市カラー”に懸念示す

時に自民党の「ブレーキ役」を自負してきた公明党ですが、斉藤代表は「靖国神社参拝」「外国人政策」など、いわば“高市カラー”と言われる保守的な政治姿勢に、懸念を示しています。

また「政治とカネ」に関して「全容解明が必要」だと伝えたということです。

──公明党は高市総裁に違和感があるということなのでしょうか？

いわゆる裏金問題で、収支報告書に不記載があった萩生田氏を幹事長代行に起用した人事などを受けて、公明党の関係者からは「高市総裁になってまで、うちが自民党とやる必要があるのか？という感情が出ている」「支持母体である『創価学会の女性が高市総裁を嫌っている』」などの声も聞かれます。

ある代表経験者からは「連立解消もありうるくらいの深刻な事態だ」という声も出ています。

■国民民主党との距離近づくが…玉木代表は？

──ただでさえ少数与党ですから、たとえば高市氏が他の党に協力を求めるとすると、どういう党なのでしょうか？

距離が近づいているのが「国民民主党」です。

高市総裁と玉木代表「2人のトップの極秘会談」があったという情報が流れ、玉木氏は会見では明確には答えていないんですが、会ったり、電話で協議を行ったりしているようなんです。

6日は、麻生副総裁と榛葉幹事長の「トップの側近同士」のラインでの協議もあり、距離が一気に近づいています。

──このあと連立や連携という流れになる？

それが…、そう簡単ではありません。7日の玉木代表の発言です。

国民民主党 玉木代表

「公明党さんが（連立政権に）入らなくなると、うち（国民民主党）が仮に入っても（過半数に）足りないですよね。だから公明党さんがどうするかっていうところが、まず極めて重要なんじゃないですかね」

■公明党が抜けると…衆議院過半数に届かず

現在の国会、衆議院の勢力をみると、今の自公政権は「少数与党」で、予算や法案を通すためには他の野党の協力が不可欠ですが、もし国民民主党と3党で連立や連携できた場合、衆議院の過半数である「233」を超えます。

ところが、公明党が抜けてしまった場合、過半数に届きません。

仮に「外国人政策の厳格化」など、一部の政策で重なる部分のある「参政党」が加わった場合でも、過半数にはまだ7議席足りないんです。

◇

自らの信念を貫くのか、それとも、現実路線で多少の妥協はいとわず、まずは与党の今の枠組みを維持するのか。高市総裁は、さっそく、難しい判断を迫られています。

（10月7日放送『news zero』より）