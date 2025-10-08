一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が8日までにインスタグラムを更新。来年度のカレンダーのオンラインサイン会の開催決定を発表した。

渡邊は先月23日、2種類の来年度のカレンダー発売を告知している。壁かけカレンダー（税抜き4500円）と卓上カレンダー（税抜き3000円）を今月21日まで販売する。「2026年カレンダー、オンラインサイン会の開催決定！ 12月6日（土）の『カレンダー発売記念トークイベント＆サイン会』当日、会場にお越しいただけなかった皆様を対象に、オンラインサイン会を開催いたします」と書き出し、黒のショートパンツに黒のニーハイブーツを合わせたビジュアルを公開した。

「○対象となる皆様 以下の条件をすべて満たすLighthouse会員の皆様が対象となります」と前置きした上で「・プレミアムセット『渡邊渚イベント参加権付』Lighthouse会員限定セット（\16,500）をご購入いただいている方 Lighthouse会員有効：イベント開催時点でLighthouse会員として有効な状態な方 12月6日当日、会場受付でのチケット"もぎり"確認が記録されていない方 重要：当日リアルイベントに参加されたが、オンライン会にも参加したい！という方向けに"2セットまで"ご購入いただけるように変更しております」と記述。

最後に「単品の壁掛けカレンダーや卓上カレンダーはメンバーシップ会員ではない方でも購入できます。このカレンダーは完全受注生産のため、10／21までしか購入できません！お早めに！」とPRした。

Lighthouseは入会金が500円（税込）、月額費が1500円（税込）。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、昨年10月1日の投稿で「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。9月1日には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。