¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤ò£´¡½£³¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£¹²ó¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î£³Ï¢ÂÇ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ£²¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤ò¥Ù¥·¥¢¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Î¤®¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÎÇØ¿®Åêµå¤Çµå¾ìÆâ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²¡¤»²¡¤»¥à¡¼¥É¡£¤ï¤º¤«£²µå¤Ç£²¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼é¤ë¼éÈ÷¿Ø¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿ÆóÎÝ¼ê¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î°ìÎÝÁ÷µå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê¸µ¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç°ìÎÝ¼ê¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ±ÅÀ¤Ï³Î¼Â¡£¥Ô¥ó¥Á¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ·ÊÞ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö£Ó£É¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Í½´ü¤»¤Ì¾×·â¤ËÂÐ½è¤·¡¢¾¡Íø¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡×¡Ö·Ð¸³¤¬Àõ¤¤°ìÎÝ¼ê¤Ê¤é¶ìÏ«¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢£³£¶ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥¥Ã¥¯¡×¤â¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥¨¥É¥Þ¥ó¤ò½õ¤±¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë´°àú¤Ê¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Á¤é¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Ë°ìÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤â»î¹çÁ°¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¹¶¼é¤Ç¤Î³èÌö¤Ïº£¸å¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£