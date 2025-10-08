スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「どんな豆腐が好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:どんな豆腐が好き？

・「どんな豆腐が好き？」の結果は…


・1位 … 絹ごし 53%
・2位 木綿 27%
・3位 おぼろ 11%
・4位 枝豆 8%

※小数点以下四捨五入

39,609票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

絹ごし豆腐のとろーり和風あんかけ


【材料】（4人分）

絹ごし豆腐 1~1.5丁
ニンジン 1/2本
青ネギ 2本
だし汁 500ml
<水溶き片栗>
  片栗粉 大さじ 2
  だし汁 大さじ 4 または 水
<調味料>
  酒 大さじ 3
  みりん 大さじ 2
  砂糖 小さじ 2
  塩 小さじ 1/2
  しょうゆ 大さじ 2
七味唐辛子 少々

【下準備】

1、絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。



2、ニンジンは皮をむき、3〜4cmの長さのせん切りにする。

3、青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。

4、＜水溶き片栗＞を混ぜ合わせておく。

【作り方】

1、鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮立てば＜調味料＞を加え、再び煮立てば豆腐を加える。煮立つ直前に火を止め、豆腐を器に取り出す。



2、1のだし汁にニンジンを加え、ニンジンがしんなりすれば、青ネギを加えて中火にし、煮立ってくれば混ぜながら＜水溶き片栗＞を加え、トロミがつけば火を止める。



3、豆腐を入れた器に2を注ぎ、七味唐辛子を振り掛ける。

(E・レシピ編集部)