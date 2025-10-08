»Ä¤ê13ÉÃ¤Ç¥¢¥ê¡¼¥ÊÁûÁ³¤Î¹¶ËÉ¡ª¡Ö¹â¹»À¸¤Î»î¹ç¤Ç¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È2Ï¢È¯¡¡
¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡¡ÃË»Ò¡ÛÄ»¼è¾ëËÌ¹âÅù³Ø¹» 78¡¼75 Åì»³¹âÅù³Ø¹»¡Ê10·î4Æü¡¿ËÌÎ¤¥¢¥ê¡¼¥ÊÉÙ»Î¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û»Ä¤ê13ÉÃ¤Î¹¶ËÉ¡ª¾×·â¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È2Ï¢È¯
¡¡Âè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Î»Ä¤ê13ÉÃ¨¡¨¡¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È2Ï¢È¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î5Æü¤ËU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¹»À¤ÂåºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë¤ÈÅì»³¹âÅù³Ø¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤¬78¡¼75¤ÎÀÜÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤ÅÀ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢67¡¼61¤ÇÅì»³¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÂè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Î½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê13ÉÃ¤Ç¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿Åì»³¤ÎÅòÀî¿¿±û¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿202¥»¥ó¥Á¤ÎC¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥â¥ó¡¦¥Û¥à¥¿¥ï¡¦¥¿¥ë¥â¥ó¤¬´°àú¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃ¡¤Íî¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢»³ºêÍ¦µ±¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤³¤Á¤é¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½ªÈ×¤Î13ÉÃ´Ö¤Ç¸«¤»¤¿·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¤¹¤²¡¼¹¶ËÉ¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤»î¹ç¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Î»î¹ç¤Ç¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÎ±³ØÀ¸¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢ÃæÂ¼¤¯¤ó¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤è¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÄ»¼è¾ëËÌ¤Î¥¿¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢39Ê¬47ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç18ÆÀÅÀ¡¢25¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢3¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÅ´ÊÉ¤È¸À¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°ìÊý¡¢Åì»³¤ÎÃæÂ¼¤Ï36Ê¬25ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç13ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢1¥¢¥·¥¹¥È¡¢1¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡Ë