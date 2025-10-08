「新馬戦」（１２日、東京）

“世界最強馬”の全妹がついにベールを脱ぐ。２３年に「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で１位に輝いたイクイノックスの全妹イクシード（牝２歳、父キタサンブラック、美浦・木村）が、日曜東京５Ｒ（芝２０００メートル）で初陣を迎える。兄が２２、２３年天皇賞・秋で連覇を果たすなど得意とした府中１０Ｆ戦でＶ発進を狙う。

世界最強馬の座に輝いた兄に続け−。日曜東京５Ｒ（芝２０００メートル）にイクシードがスタンバイ。全兄にＧ１で６勝を挙げたイクイノックスを持つ超良血馬が府中でベールを脱ぐ。

１週前の美浦Ｗでは７Ｆ９７秒６−３８秒１−１２秒１をマーク。長めから乗ってしっかり負荷をかけ、オクタヴィアヌス（５歳オープン）と併入でフィニッシュした。太田助手は「まだ普段のフットワークなど、修正したいところはありながらも、いい動きをしてくれているし、さすがこの血統ですばらしいフットワークで走りますね。１週前も余裕を持って走っていました」と、うなずく。デビュー戦までに「バランスの修正をしながら、調整をしていきたい」と力を込めた。

７月１１日にゲート試験に合格して放牧へ。そこから夏場の２か月間を福島県・ノーザンファーム天栄で過ごして態勢を整えた。兄イクイノックスの調整にも携わった木實谷場長は「牝馬としては馬格があり、動きにも切れがあります。しぐさはお兄さんに似ていますよ。感度が良くて敏感な面は、若い頃の兄を彷彿とさせますね」と目を細める。「もちろんそういった面はこれから修正していかなくてはなりませんが、将来性も含めて楽しみな一頭です」と期待を寄せた。

馬名の由来は、“超える”。兄を導いたルメールを背に、偉大な血が次の物語へと走り出す。