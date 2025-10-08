「若手は最後にエレベーターに乗る」「全員が食べ終わるまで…」ドイツの年代別代表→韓国代表を選択した22歳の“内情暴露”に韓国騒然！「衝撃の発言だ」「ファンはひっくり返った」
ドイツ人の父、韓国人の母を持つボルシアMGのMFイェンス・カストロップは、ドイツの年代別代表に選出されてきたが、韓国代表入りを選択。９月の米国遠征でデビューを飾った。
その22歳の発言が、韓国で物議を醸している。同国のメディア『SPOTV NEWS』によれば、ドイツ誌『キッカー』のインタビューで韓国の文化についてこう語ったのだ。
「韓国では誰もが礼儀正しく、挨拶をする際にはお辞儀をします。一般的に、年長者への敬意が強い。若い選手は最後にエレベーターに乗り、食事の後は他の選手に果物を渡す。全員が食べ終わるまで誰も立ち上がらない」
同メディアは「カストロップの衝撃発言でサッカーファンはひっくり返った。これは礼儀正しさなのか、それとも時代遅れの文化なのか？」と見出しを打ち、こう伝えている。
「ホン・ミョンボ監督率いるチームの新メンバー、カストロップが衝撃的な発言をした。この発言はサッカーファンの間で激しい議論を巻き起こしている。礼儀の問題だと主張する者もいれば、『年長者文化』と呼ぶ者もいた」
韓国国内が騒然となるなか、カストロップは韓国代表に招集後、「韓国文化を批判したり、悪く見せようとした意図は全くなかった。韓国代表のお互いを助け合う文化について少し話したかっただけだ」と釈明している。
上下関係について苦言を呈したわけではなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
