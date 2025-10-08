イスラエルとイスラム組織ハマスの2日目の和平交渉が行われる中、アメリカのトランプ大統領は7日、和平合意に非常に近づいているとの見方を示しました。

トランプ大統領

「中東の和平合意の成立が非常に近づいている。 中東に平和をもたらすチャンスがある」

ガザ地区の和平案をめぐるイスラエルとハマスの交渉が2日目を迎える中、トランプ大統領は7日、合意の成立に楽観的な見方を示しました。

また、アメリカのルビオ国務長官は7日、イスラム組織ハマスのイスラエル襲撃から2年の節目に声明を発表し、「イスラエルに対するあらゆるテロ行為や反ユダヤ主義を断固として非難し続ける」などと訴えました。

一方ガザ地区では7日もイスラエル軍による攻撃が続いています。

ハマスは7日、声明で「我々の優先事項はガザ地区への侵略と戦争をただちに終結させることだ」としたうえで、和平案について「合意に達するためにあらゆる障害を克服しようとしている」と発表しました。ただ、ハマスはこれまでのところ武装解除やガザ地区の戦後統治への関与については態度を明らかにしていません。

イスラエルメディアは協議が数日以内に進展しなければ、ガザ地区で軍事作戦が再開される可能性を伝えています。