◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ブリュワーズ 7-3 カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズの“怪物新人”ジェイコブ・ミジオロウスキー投手が圧巻の投球の舞台裏を語りました。

ミジオロウスキー投手はこの試合、同点の3回からマウンドへ。先頭打者のカイル・タッカー選手に104.3マイル(約167.8キロ)を投じるなど、31球が100マイル以上をマーク。平均101.5マイル(約163.3キロ)で、3イニングで57球を投げて被安打1、4奪三振、2四球、無失点の投球で勝利投手となりました。

自身初のポストシーズン登板となったミジオロウスキー投手は、「アドレナリンが爆発していた」と告白。3回、2アウトからピッチャーゴロを捕球すると、1塁手へトスせず自ら走って1塁ベースを踏みアウトにしました。

「とにかくアドレナリンが出すぎていて、正直うまくトスできないんじゃないかって思ったんだ。だから自分でベースを踏んだ方が良いと判断した」とそのシーンを笑顔で振り返りました。

104.3マイル(約167.8キロ)と驚異的なスピードボールを投じたミジオロウスキー投手。その感覚を問われるも「正直わからない。アドレナリンが大量に出ている状態で、何も感じなかった。ただ投げていただけ」と無心での投球だと語ります。

「今後もこういった投球を続けたい。今日はすごく調子が良かったから、毎試合こういった投球ができる保証はないけど、毎登板103、104マイルを出せるように目指している」と答えたミジオロウスキー投手。カブスに連勝したチームは、地区シリーズ突破に王手をかけた状態で敵地シカゴへと向かいます。