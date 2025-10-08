　8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万8080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては129.12円高。出来高は1万2752枚だった。

　TOPIX先物期近は3248ポイントと前日比19ポイント高、TOPIX現物終値比20.09ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48080　　　　　+140　　　 12752
日経225mini 　　　　　　 48070　　　　　+130　　　188271
TOPIX先物 　　　　　　　　3248　　　　　 +19　　　 16969
JPX日経400先物　　　　　 29300　　　　　+190　　　　1139
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+3　　　　 711
東証REIT指数先物　　売買不成立

