日経225先物：8日夜間取引終値＝140円高、4万8080円
8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万8080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては129.12円高。出来高は1万2752枚だった。
TOPIX先物期近は3248ポイントと前日比19ポイント高、TOPIX現物終値比20.09ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48080 +140 12752
日経225mini 48070 +130 188271
TOPIX先物 3248 +19 16969
JPX日経400先物 29300 +190 1139
グロース指数先物 747 +3 711
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3248ポイントと前日比19ポイント高、TOPIX現物終値比20.09ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48080 +140 12752
日経225mini 48070 +130 188271
TOPIX先物 3248 +19 16969
JPX日経400先物 29300 +190 1139
グロース指数先物 747 +3 711
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース