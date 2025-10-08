女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは10日に静岡県の東名CCで開幕する。今大会にキャディーとして“参戦”するラグビーの元日本代表WTB大畑大介氏（49）が7日に現地入りし、コースを視察した。

テストマッチ通算69トライの世界記録を持ち、16年に日本人2人目のワールドラグビー殿堂入りを果たしたラグビー界のレジェンドがタッグを組むのは、ツアー3勝で18年大会を制したささきしょうこ（29＝日本触媒）。友人として交流があり「タイミングがあった」という今大会でバッグを担ぐことになった。ピッチでは百戦錬磨の男も「今までに味わったことのない緊張感です」と神妙な面持ちで汗を拭った。

ゴルフに本格的にはまったのは20年頃からで、ベストスコアは81。この日、練習ラウンドに付き添った大畑氏は「これまで選手としてサポートしてもらう立場でした。人をサポートしたり、裏方に回るのは家庭以外で初めてかもしれません。ささきさんの同組の方も楽しめるような空気をつくれるよう頑張りたい」と力を込めた。

今大会には米ツアー組からホステスプロの岩井明愛（23＝Honda）、岩井千怜（23＝Honda）、渋野日向子（26＝サントリー）、古江彩佳（25＝富士通）らが出場する予定だ。大畑氏は前週の日本女子オープンを現地で観戦。キャディーの動きを頭に叩き込むなど予習はバッチリだ。目標は、ささきの予選突破に貢献すること。「そこはマストですね」と勝負師としてのスイッチを入れた。 （吉仲 博幸）