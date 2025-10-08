◇阪神大学野球秋季リーグ第4節 大産大7―6天理大（2025年9月27日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

秋季リーグ戦第4節は9月27、28日、10月3日の3日間、大阪シティ信用金庫スタジアムで計6試合が行われた。優勝争いのカードは、大産大が1戦目に今ドラフト候補・小出望那（4年＝大産大付）の逆転サヨナラ3ランで劇的勝利。2戦目は天理大がタイブレーク延長11回に逆転サヨナラ勝利を収めた。天理大は勝利ポイント21、大産大は同18となり、12、13日に行われる最終節の結果で決着がつく。また、大阪電通大は連勝、大体大と関西国際大は1勝1敗だった。

＜大産大・1回戦＞劇的な逆転サヨナラ3ランが飛び出した。3点ビハインドで迎えた9回裏、相手失策で1点を返してさらに無死一、二塁。4番・小出望那が低めの変化球をすくい上げると、打球は左翼手の頭上を越えて外野芝生席に吸い込まれた。小出は「捕られるかフェンス直撃かなと思っていました。伸びてくれてよかったです」と、自身初の公式戦サヨナラ弾を振り返った。負ければ天理大が優勝に王手をかける大一番。プロ注目捕手がバットで大きな白星をチームにもたらした。