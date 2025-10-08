「サウジアラビアＲＣ・Ｇ３」（１１日、東京）

未勝利戦−コスモス賞と連勝中のアスクエジンバラが、勢いそのままに重賞初挑戦に挑む。メンバー中、唯一の２勝馬。実績的にはタイトルから最も近いところにいる。

ここ２戦はいずれも千八。少頭数でも前々で折り合い、早めに抜け出す危なげない優等生の競馬で結果を出してきたが、「あえてマイルを挟みたかった」と福永師。「押し出される競馬になっているからね。差す競馬をしたい」。速い流れを経験させて刺激を与え、今後の競馬の幅、可能性を探る狙いがある。

千六は新馬戦以来。当時は今回再戦するチュウワカーネギーなどにスピード負けして４着に敗れたが、逆転の余地はある。伯母のストレイトガールは１５年スプリンターズＳを制した快速馬。同年、１６年のヴィクトリアＭを連覇しているように、府中のマイルは庭だった。その血がうずいてもおかしくはない。

１週前には栗東ＣＷで初コンビとなる岩田康がまたがり、６Ｆ８２秒６−５２秒８−１１秒７をマーク。鋭い反応、なめらかなギアの切り替えを披露して、併せたアスクデビューモア（４歳３勝クラス）に先着した。福永師は「順調にきている。脚も軽い。馬もいろいろと経験して落ち着いてきた。どっしりとしている」と成長を伝える。きっちりとここを制し、明るい未来をたぐり寄せたい。