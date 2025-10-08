「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）

レッドモンレーヴが酒井との新コンビで復活Ｖを目指す。２３年５月の京王杯ＳＣを制して初重賞をゲットしたが、そこから２年５カ月にわたって勝ち星から遠ざかっている。気性面の課題がなかなか解消できないが、フィジカル能力の高さは折り紙付き。決して力が衰えたわけでない。

足踏みの原因ははっきりしている。蛯名正師は「集中力だね」とメンタルのモロさを指摘。「気持ちを途切れさせないようにしてあげないと。（距離が）短くても、どこかでグッとくるところをつくってあげたい」と語る。メリハリのついたレース運びで、勝負どころの闘争心を引き出せるかどうか。陣営は試行錯誤を繰り返してきた。

そこで酒井に白羽の矢が立った。トレーナーは「ハクサンムーンとか難しい馬を手の内に入れていた。ステラヴェローチェを復活させた（２４年３月・大阪城Ｓ）のも（酒井）学だったよね」と、起用の意図を説明。２日の１週前追い切りで実際に感触を確かめてもらうため、美浦に呼び寄せた。

Ｗでサンドオブエテル（４歳２勝クラス）との併せ馬。馬なりで６Ｆ８３秒８−３７秒２−１１秒５を計時し並入した。初コンタクトを終えた酒井は「キャンターに下ろしてしまえば乗りやすい。口向きもそんなに難しくない」と上々の評価。仕事人がパートナーの新たな面を引き出してくれそうだ。